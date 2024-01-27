الآن مع WhatsApp وبالخطوات| كيفية تفعيل خاصية Chat Lock لإخفاء محادثات واتساب عن الأغراب والمتطفلين
قام تطبيق المراسلات الفورية واتساب مؤخراً بإطلاق ميزة Chat Lock، وأصبحت هذه الميزة الآن ظاهرة للمستخدمين في الملف الشخصي، وتتيح هذه الخاصية للمستخدمين قفل دردشة ما في التطبيق عن أعين المتطفلين، وسوف تكون هذه الميزة مفيدة في العديد من الأوقات، وبالأخص للأشخاص الذين يعطون هواتفهم لأشخاص آخرين من أجل القيام ببعض المهام.
كيفية تفعيل ميزة Chat Lock في واتساب
وتعمل ميزة Chat Lock على إخفاء محتويات الدردشة بشكل تلقائي في الإشعارات أيضاً، وهذا يعني أن مسألة الخصوصية محمية تماماً، وفي حال قيامك بتفعيل ميزة قفل دردشة ما فسوف يتم إعلامك بوصول أي رسالة جديدة بقول “لديك رسالة جديدة”، حتى لا تظهر محتوى الرسالة في الدردشة.
وحول تفعيل هذه الميزة في تطبيق واتساب فعليك باتباع الخطوات الآتية.
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أولاً: قم بفتح واتساب.
ثانياً: انتقل إلى أي دردشة تريد قفلها مع أي جهة اتصال.
ثالثا: قم بفتح الملف الشخصي لجهة الإتصال التي تريد قفل الدردشة معها.
رابعاً: قم بالتمرير لأسفل.
خامساً: قم بتفعيل خيار قفل الدردشة أو Chat Lock كما في الصور المرفقة بالخبر.
سادساً: قم بقفل الدردشة ببصمة الإصبع.
وبذلك تصبح الدردشة مقفولة مع الشخص الذي قمت بتفعيل ميزة Chat Lock معه.
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