واصل تطبيق المراسلات الفورية الأشهر واتساب تألقه بميزة جديدة، من شأنها أن تعمل على تسهيل عملية استخدام التطبيق، حيث يحاول WhatsApp جاهداً استرضاء مستخدميه وذلك عن طريق إضافة تحديثات بشكل مستمر، وحفاظاً على مكانته بين التطبيقات الأخرى المماثلة.

الآن مع WhatsApp المراسلة أصبحت أسهل| واتساب يواصل تألقه بميزة جديدة لتحديد الأولويات

ميزة واتساب WhatsApp الجديدة

وذكر موقع WABetaInfo المتتبع لأخبار واتساب، أن التطبيق يعمل الآن على تطوير ميزة مفيدة جداً للكثير من المستخدمين، حيث تقوم الميزة الجديدة بتمكين المستخدمين من القيام بإنشاء قائمة جديدة خاصة بجهات الإتصال المفضلة لدى المستخدم، وتم تطوير هذه الميزة من أجل التسهيل وتحديد الأولويات عند مراسلة جهات الإتصال، كما ستمنح هذه الميزة قدر أكبر للتحكم بالتطبيق.

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وحول طريقة عمل هذه الميزة، فإن المستخدم سيقوم باختيار جهة الإتصال المراد إضافتها للمفضلة، وسيقوم بإضافتها بشكل يدوي، وبعد اختيار قائمة بجهات الإتصال المفضلة، سوف يتمكن المستخدم من مراسلة أي جهة في القائمة بلمسة واحدة، ودون البحث عن الأسماء والدردشات.

وهذه الميزة سيتم إطلاقها لنسخ واتساب التي تعمل مع الحواسب، كما يتم اختبار نفس الميزة الآن لنسخة iOS 24.3.10.70، وكان مستخدمي نسخة آي أو إس قد حصلوا مؤخراً على ميزة تسمح لهم بإرسال الفيديوهات والصور بنفس جودتها الأصلية، وذلك دون ضغطها أو التقليل من حجمها وجودتها كما كان في السابق.