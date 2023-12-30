الآن مع واتساب وداعاً لإجهاد العين| WhatsApp يطلق ميزته الجديدة للحفاظ على أعين المستخدمين وتقليل الضغط عليها

قام تطبيق المراسلات الفورية WhatsApp بإطلاق ميزة جديدة تحافظ على أعين المستخدمين من الإجهاد، وتأتي هذه الميزة استمراراً للميزات والتحديثات المستمرة التي يطلقها واتساب إرضاءاً لمستخدمية وحفاظاً على مرتبته الأولى بين تطبيقات المراسلات الفورية، حيث يعد الواتساب هو التطبيق الأول الذي يستخدمه أكثر من 2 مليار مستخدم حول العالم.

ميزة واتساب الجديدة

ميزة واتساب الجديدة لحماية أعين المستخدمين

وتتمثل ميزة واتساب الجديدة التي يعمل عليها الآن في تقليل الضغط على العين، وذلك في حالة استخدام التطبيق لفترات طويلة، ويخطط WhatsApp الآن لهذه الميزة التي ما زالت قيد الإختبار والتجربة، وهي عبارة عن إدخال ألوان جديدة في خاصية الوضع المظلم الخاصة بإصدارات الويب، ويقال أن هذه الألوان الجديدة ستكون أفضل بكثير لعيون المستخدمين.

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وأشارت المواقع المتتبعة لأخبار وتحديثات الواتساب أن الألوان الجديدة سيتم تصميمها خصيصاً للوضع المظلم، ولا يوجد حتى الآن تاريخ محدد لإطلاق هذه الميزة ولكنها قيد التجربة الآن، وسوف يتم إصدارها بشكل رسمي حال الإنتهاء من كافة الإختبارات اللازمة الخاصة بهذه الميزة.

كما أطلق واتساب هذه الميزة نظراً لأن الكثير من مستخدمي التطبيق يعانون من حالة إجهاد للعين وصداع نتيجة التحديق الكثير والمستمر بشاشة الكمبيوتر المحمولة، ومن أجل الحد من هذه المشكلة قام واتساب بتطوير هذه الميزة للسماح للمستخدمين بالدردشة بوضع الإضاءة المنخفضة، ويذكر أن WhatsApp web حصل مؤخراً على ميزة تتيح مشاركة تحديثات الحالة عبر المتصفح، وهي مقتصرة على الأجهزة المحمولة لفترة طويلة.