الآن قل وداعاً لأسطورة iPhone| هاتف Xiaomi 13 Ultra الأسطوري الجديد يدخل حلبة المنافسة مع العمالقة قريباً

يبدو أن هذا العام سوف يشهد منافسة قوية بين كبرى شركات التكنولوجيا والهواتف الذكية، وذلك بعد إعلان شاومي نهاية الشهر الماضي عن إطلاقها لسلسلة جديدة، ووفق التسريبات الحديثة فإن شاومي تستعد لإطلاق هاتف جديد وهو Xiaomi 13 Ultra والذي سيكون من أقوى منافسي هواتف آيفون 14 وهواتف جلاكسي إس 23.

قريباً هاتف Xiaomi 13 Ultra

ووفق أحد المسربين المشهورين فإن هاتف Xiaomi 13 Ultra سوف يخرج للنور في نهاية شهر مايو من العام الحالي 2023، ولكن من غير المعلوم حتى الآن عمّا إذا كان سيتم إطلاق هذا الهاتف في الصين أولاً أم في الأسواق العالمية.

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كما يأتي عرض هاتف Xiaomi 13 Ultra بتغيرات طفيفة عن سابقيه من نفس الطراز، ومن أبرز هذه التغيرات هي وحدة الكاميرات الخلفية التي جاء بشكل دائري، وتضم 4 مستشعرات والتي من بينها عدسة المنظار، كما جاءت القدرات التصويرية لهاتف شاومي 13 ألترا بقدرات جبّارة، نظراً للتعاون الذي تم بين شركتي شاومي وLeica.

كما تتميز لوحة هاتف شاومي 13 ألترا الخلفية بطبقة من الجلد النباتي، مع رفع الجزء العلوي للوحة الخلفية، كما أن الكاميرات ليست بارزة كالموجودة في هاتف Xiaomi 12S Ultra.