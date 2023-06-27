تقنية

فيفو تتحدى بهاتفها الخرافي vivo X90s المنافس لهواتف سامسونج وشامي وتعلن الموعد الرسمي لإطلاقه

خالد عسر

قامت شركة فيفو بالتأكيد على موعد إطلاقها لأحد أفضل هواتفها المميزة والمعروفة بإسم vivo X90s، والذي سيكون منافساً جديداً في عالم الأندرويد، وبدأت فيفو في حملتها الترويجية لهاتفها الجديد  والذي تتوقع الشركة له تحقيق مبيعات هائلة، نظراً لمواصفاته المميزة، وتصميمه الممتاز.

فيفو تتحدى بهاتفها الخرافي vivo X90s وتعلن الموعد الرسمي لإطلاقه

مواصفات هاتف vivo X90s

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وأشارت فيفو عبر حملتها الترويجية إلى أن هاتف vivo X90s سوف يتم إطلاقه قريباً وبالتحديد في 26 يونيو الجاري، وذلك في حدث عالمي كبير في الصين، وبدأت الشركة في التجهيز لهذا الحدث، وتعاقدت مع Alex Webb المصور الشهير والذي يمتلك أسلوباً بارعاً في التصوير.

- صورة 1 - فيفو تتحدى بهاتفها الخرافي vivo X90s المنافس لهواتف سامسونج وشامي وتعلن الموعد الرسمي لإطلاقه

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وبحسب ما تم تسريبه عن الهاتف حتى الآن فإن هاتف vivo X90s سوف يأتي بمعالج من شركة ميديا تك التايوانية، ومن نوع +Dimensity 9200، وسوف يكون الرام 12 و8 جيجا بايت، أما ذاكرة التخزين الداخلية والقابلة للتوسعة فستأتي بسعة تبدأ من 128 جيجا بايت.

مواصفات الشاشة والبطارية

الشاشة من نوع AMOLED
مقياس الشاشة 6.78 بوصة
الدقة 1260 × 2800 بكسل
معدل التحديث 120 هرتز
البطارية 4810 مللي أمبير
الشحن السريع 120 وات

- صورة 2 - فيفو تتحدى بهاتفها الخرافي vivo X90s المنافس لهواتف سامسونج وشامي وتعلن الموعد الرسمي لإطلاقه

الكاميرات

  • الكاميرات ثلاثية.
  • الكاميرا الأساسية 50 ميجا بيكسل.
  • كاميرا مقربة بدقة 12 ميجا بيكسل.
  • كاميرا ثالثة بدقة 12 ميجا بيكسل.
  • الكاميرا الأمامية 32 ميجا بيكسل.
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خالد عسر

كاتب ومدون مصري، أعمل بموقع نجوم مصرية، هذا إلى جانب عملي الأساسي، وهو التدريس بمدرسة ثانوية، وأهوى القراءة في العلوم الشرعية وأقوم بتغطية الأوضاع السياسية والاقتصادية لمصر والعالم العربي.

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