فيفو تتحدى بهاتفها الخرافي vivo X90s المنافس لهواتف سامسونج وشامي وتعلن الموعد الرسمي لإطلاقه

قامت شركة فيفو بالتأكيد على موعد إطلاقها لأحد أفضل هواتفها المميزة والمعروفة بإسم vivo X90s، والذي سيكون منافساً جديداً في عالم الأندرويد، وبدأت فيفو في حملتها الترويجية لهاتفها الجديد والذي تتوقع الشركة له تحقيق مبيعات هائلة، نظراً لمواصفاته المميزة، وتصميمه الممتاز.

مواصفات هاتف vivo X90s

وأشارت فيفو عبر حملتها الترويجية إلى أن هاتف vivo X90s سوف يتم إطلاقه قريباً وبالتحديد في 26 يونيو الجاري، وذلك في حدث عالمي كبير في الصين، وبدأت الشركة في التجهيز لهذا الحدث، وتعاقدت مع Alex Webb المصور الشهير والذي يمتلك أسلوباً بارعاً في التصوير.

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وبحسب ما تم تسريبه عن الهاتف حتى الآن فإن هاتف vivo X90s سوف يأتي بمعالج من شركة ميديا تك التايوانية، ومن نوع +Dimensity 9200، وسوف يكون الرام 12 و8 جيجا بايت، أما ذاكرة التخزين الداخلية والقابلة للتوسعة فستأتي بسعة تبدأ من 128 جيجا بايت.

مواصفات الشاشة والبطارية

الشاشة من نوع AMOLED مقياس الشاشة 6.78 بوصة الدقة 1260 × 2800 بكسل معدل التحديث 120 هرتز البطارية 4810 مللي أمبير الشحن السريع 120 وات

الكاميرات