الآن عبر واتساب يمكنك إرسال مقاطع فيديو طويلة في 6 خطوات

يعتبر تطبيق واتساب والذي تمتلكة شركة فيس بوك هو الأكثر شهرة في العالم، ويستخدمه أكثر من 2 مليار شخص، وبالرغم من هذه الشعبية الكبيرة لتطبيق المراسلات الفورية، إلا أنه ما زالت هناك شكاوى من بعض الأشياء مثل عدم وجود بعض الميزات به، ومنها إرسال فيديوهات طويلة عبر الدردشة.

كيفية إرسال مقاطع فيديو طويلة عبر واتساب

حيث أن المستخدم مرتبط بعدد ثواني أو دقائق معينة لإرسال فيديو، الأمر الذي قد يضيع على المستخدم أهمية الفيديو المُرسل، لأنه ربما يريد المستخدم إرسال جزء معين أو لقطة معينة فيالفيديو لشخص آخر، ولكن عند تحميل الفيديو يُطلب منك تقصير المقطع المُراد إرساله.

وتقول الشركة المسؤولة عن واتساب أن مقطع الفيديو الموجود على هاتفك والذي تريد إرساله لصديقك يجب أن لا يزيد حجمه عن 16 ميغا بايت، وأضافت واتس آب أنه في حالة إذا ما أردت إرسال فيديو أكبر من الحجم المذكور فيجب عليك في هذه الحالة استخدام خاصية تسمى “التحويل”.

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ويمكن للمستخدم اتباع الخطوات التالية لإرسال مقطع فيديو كبير عبر واتس آب.

1- فتح الدردشة والتي تحتوي على الفيديو المراد إرساله.

2- النقر مطولاً على الفيديو.

3- النقر على تحويل “Forward”.

4- النقر على أيقونة التحويل المتواجدة على الشاشة.

5- اختيار جهة الإتصال المراد إرسال الفيديو إليها.

6- الضغط على إرسال.