الآن ضبط تردد قناة تونس الوطنية الأولى watania 1  لمتابعة أهم المباريات وغيرها من المحتوى المتميز 

يبحث الكثير من متابعي التلفزيون العرب وخاصة المشاهدين في دول المغرب العربي عن تردد قناة تونس الوطنية الأولى 1 watania، وذلك بعدما ذاع صيتها كقناة منوعات عربية تبث كل ما هو جديد في عالم التلفزيون، حيث أنها تذيع الكثير من البرامج الإخبارية الهامة بشكل حصري، كما تبث الكثير من المباريات والبطولات الرياضية التي يشارك فيها منتخب تونس، وتتميز قناة التونسية الوطنية التابعة للتلفزة التونسية بكونها قناة عائلية تصلح للمشاهدة من جميع أفراد الأسرة بمختلف أعمارهم، لذلك نحن اليوم بصدد تناول تردد قناة تونس الوطنية الأولى 1 لمشاهدة أفضل تغطية إخبارية ورياضية.

تردد قناة تونس الوطنية 1 على نايل سات 2022

ويمكن استقبال قناة تونس الوطنية الأولى على القمر الصناعي نايل سات عبر ضبط معلومات الاستقبال التالية على جهاز الرسيفر الخاص بك كما هو موضح بالأدنى:

اسم القمر الصناعي: نايل سات Nilesat

اسم القناة: تونس الوطنية الأولى watania 1

تردد القناة: 11727

معامل الترميز: 27500

معامل الاستقطاب: أفقي (H)

معامل تصحيح الخطأ تصحيح الخطأ: 34

الجودة: HD

نوع التشفير: مفتوح

تردد آخر للقناة الوطنية التونسية 1 على نايل سات

وهناك تردد آخر يخص القناة الوطنية التونسية الأولى على قمر النايل سات، يمكن ضبطه من خلال ضبط قيم الاستقبال الخاصة بالقناة كما يلي:

اسم القناة: تونس الوطنية الأولى watania 1

اسم القمر الصناعي: نايل سات Nilesat

تردد القناة: 10779

معامل الترميز: 27500

معامل الاستقطاب: أفقي H

معدل تصحيح الخطأ: 3/4

الجودة: HD

نوع التشفير: مفتوح

تردد قناة الوطنية التونسية 2 نايل سات 2022

وكذلك يمكن متابعة قناة تونس الوطنية الثانية على ضبط قيم التردد التالي:

اسم القمر الصناعي: نايل سات Nilesat

تردد القناة: 10779

معامل الترميز: 27500

معامل الاستقطاب: أفقي (H)

معدل تصحيح الخطأ: 3/4

الجودة: HD

نوع التشفير: مفتوح

تردد قناة تونس الوطنية الأولى 1 على قمر عرب سات 2022

اسم القمر الصناعي: عرب سات Arab sat

تردد القناة: 12073

معامل الترميز: 27500

معامل الاستقطاب: أفقي H

معدل تصحيح الخطأ: 3/4

الجودة: HD

الدرجة: 26 شرق

نوع التشفير: مفتوح