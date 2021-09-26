” الآن ” سجل رسائل واتساب الصوتية بدون استخدام يدك … راحة تحديثات واتس آب

كل يوم يطلع علينا مطوري واتس آب بتحديات جديدة من شأنها أن تريح مستخدم التطبيق لسهولة التواصل بين الأهل والأصدقاء بكل سهولة ومن الصعوبة التي كانت تواجه بعض المستخدمين هو ألم كف اليد نتيجة للضغط المطول على رمز تسجيل الصوت أثناء الدردشات الصوتية والتي يلجأ إليها الكثيرون خاصاً المستخدمين في الدول التي لا تدعم مكالمات واتساب .

سجل رسائلك الصوتية الآن بدون استخدام يدك

من التحديثات هي إرسال رسائل صوتية وبدون أن تقوم بالضغط المستمر على رمز تسجيل الرسالة والتي تكون شيئ متعب وعن كيفية تسجيل رسالة صوتيه مهما كان مدتها الزمنية اتبع الخطوات البسيطة التالي ذكرها حتى تتمكن من إرسال الرسائل وبدون أدنى تعب.

خطوات إرسال رسالة صوتية بدون ضغط مستمر

الدخول إلى تطبيق واتساب من جهازك المحمول.

اختيار الصديق الذي تود أن ترسل له رسالة صوتية مطوله.

قم بالضغط الطويل على رمز التسجيل.

قم بتمرير إصبعك إلى أعلى مع الضغط المطول حتى تظهر لك علامه القفل في تسجيل الرسالة.

ارفع يدك عن رمز التسجيل وتحدث بدون أن تلمس الهاتف أو الضغط المستمر على على رمز التسجيل.

مهما كان وقت الرسالة يمكنك التحدث عن بعد وبدون تعب.

مطوري واتساب دائماً يعملون على التطوير المستمر إما عن طريق تحديث بعض الخواص داخل التطبيق أو من خلال تطبيقات مساعدة حتى يتم الحصول على خدمة مميزة من خلال التطبيق.