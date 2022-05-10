الآن تردد قناة طيور الجنة الجديدة Toyor Al Janah 2022 على النايل سات والعرب سات وهوت بيرد

يتساءل الأطفال العرب باستمرار عن تردد قناة طيور الجنة الجديد Toyor Al Janah 2022، حيث تحتل قنوات الأطفال جزءا هاما من اهتمامات البيت العربي، خاصة مع قرب انتهاء موسم الامتحانات واستمتاع الأطفال بإجازة من مدارسهم، مما يجعلهم في حاجة إلى التسلية بعروض التلفزيون المميزة التي تقدمها لهم قناة طيور الجنة، حيث أنها تجمع بين التسلية وتحقيق الاستفادة للأطفال من خلال تعليمهم القيم الأخلاقية وتعاليم الدين الإسلامي، وكذلك أغاني تعليم الحروف والأرقام وكل ما يهم الطفل معرفته في مرحلة ما قبل المدرسة وذلك من خلال قناة طيور بيبي المخصصة لعمر ثلاث سنوات وحتى عمر العاشرة، لذلك نحن اليوم نتناول معا من خلال هذا المقال تردد قناة طيور الجنة الجديد 2022 على النايل سات وعلى بقية الأقمار كذلك.

تردد قناة طيور الجنة الجديدة على نايل سات

يمكنك استقبال قناة طيور الجنة من خلال ضبط جهاز الاستقبال الخاص بك على معلومات التردد التالي:

اسم القناة طيور الجنة Toyor Al Janah اسم القمر نايل سات Nilesat تردد القناة 11258 معامل الاستقطاب أفقي معامل الترميز 27500 معامل تصحيح الخطأ ⅚ الجودة SD

تردد قناة طيور الجنة الجديدة على عرب سات

كما يمكن ضبط قناة طيور الجنة على قمر العرب سات من خلال ضبط جهاز الاستقبال على التردد التالي:

اسم القمر: عرب سات Arab sat

تردد القناة: 11013

11013 معدل الترميز: 3000

3000 معامل الاستقطاب: أفقي

أفقي معامل تصحيح الخطأ: ⅚

⅚ الجودة: SD

تردد قناة طيور الجنة الجديدة على هوت بيرد

اسم القمر: هوت بيرد

تردد القناة: 11073

معامل الاستقطاب: أفقي

معامل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: ¾