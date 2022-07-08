الآن استقبل تردد قناة زي الوان Zee Alwan 2022 الجديد على النايل سات
يعد تردد قناة زي ألوان الجديد 2022 من أكتر الترددات بحثاً من قبل محبي الدراما وخاصةً المسلسلات الهندية، فقد تربعت قناة زي ألوان على قائمة القنوات التليفزيونية التي يتابعها الملايين من جميع أنحاء الوطن العربي، نظرا لعرضها أفضل المسلسلات التركية والهندية الحائزة على أعلى نسب مشاهدة مدبلجة باللغة العربية، وتحرص إدارة القناة على تحديث التردد الخاص بها من فترة للأخرى حتى يتم تقديم جودة عالية للمشاهد من ناحية الصوت والصورة.
تردد قناة زي ألوان الجديد 2022
تهتم قناة زي ألوان بعرض محتوى مميز من الأفلام والمسلسلات التي يتم اختيارها بعناية فائقة من فريق إعداد القناة، لذلك احتلت قائمة القنوات التليفزيونية المتخصصة في الدراما العربية في فترة قصيرة من انطلاقها، كما أنها تعرض أسبوعياً أحدث الأفلام الهندية والتركية مدبلجة إلى اللغة العربية أو مترجمة كتابة باللغة العربية، ويمكنكم ضبط تردد قناة زي ألوان الجديد 2022 من خلال الترددات التي سنوضحها في الفقرة القادمة.
أولاً:- تردد قناة زي ألوان على النايل سات
- القمر الصناعي: النايل سات.
- التردد: 11938
- معدل الاستقطاب: أفقي H.
- معدل الترميز: 27500
- معامل تصحيح الخطأ: 5/6
ثانياً:- تردد قناة زي ألوان على عرب سات
- تردد القناة: 12111
- معدل الاستقطاب: رأسي V.
- معدل الترميز: 27500
- معامل تصحيح الخطأ: 3 / 4.
ومن أبرز المسلسلات التي تم عرضها على قناة زي ألوان والتي حققت نسب مشاهدات مرتفعة هي:- “مسلسل قلوب أنانية، مسلسل جودان، مسلسل حب العمر، مسلسل تجمعنا علاقة، وغيرهم”، لا تقتصر قناة زي ألوان على عرض المسلسلات فقط، بل تعرض أيضاً العديد من البرامج المميزة.