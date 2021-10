الآن اربح مع Snapchat.. سناب شات يعلن تحدي جديد وجوائز تصل لـ25 ألف دولار وينافس تيك توك وإنستجرام

أعلن تطبيق سناب شات عن إطلاقه لتحدي جديد وخدمة جديدة، تعطي للمستخدمين فرصاً كبيرة لربح الأموال عبر Snapchat، وذلك من خلال خاصية وميزة أطلق عليها إسم Spotlight Challenges، ومن خلال هذه الميزة يشارك المستخدمين بمقاطع فيديو منشئة، ويختار القائمون على التطبيق الفائز بالجوائز النقدية.

وسوف تشمل التحديات التي أطلقها Snapchat لجني الأرباح أو ربح 250 دولار على الأقل، التصوير في مواضيع مختلفة أو مقاطع الفيديو الطريفة، كما ستتراوح قيمة الجوائز لكل تحدي على حدة ما بين 25 ألف إلى 1000 دولار، على أن لا تقل جائزة كل فائز عن 250 دولار.

Introducing Spotlight 🔦

The best of Snapchat. Sit back and take it all in, or submit your video Snaps and you could earn a share of more than $1,000,000 a day. Happy Snapping!https://t.co/U7eG7VNJqk pic.twitter.com/mxGWuDSdQk

— Snapchat (@Snapchat) November 23, 2020