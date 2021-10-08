الآن اربح مع Snapchat.. سناب شات يعلن تحدي جديد وجوائز تصل لـ25 ألف دولار وينافس تيك توك وإنستجرام

أعلن تطبيق سناب شات عن إطلاقه لتحدي جديد وخدمة جديدة، تعطي للمستخدمين فرصاً كبيرة لربح الأموال عبر Snapchat، وذلك من خلال خاصية وميزة أطلق عليها إسم Spotlight Challenges، ومن خلال هذه الميزة يشارك المستخدمين بمقاطع فيديو منشئة، ويختار القائمون على التطبيق الفائز بالجوائز النقدية.

سناب شات يعلن تحدي جديد وجوائز تصل لـ25 ألف دولار

وسوف تشمل التحديات التي أطلقها Snapchat لجني الأرباح أو ربح 250 دولار على الأقل، التصوير في مواضيع مختلفة أو مقاطع الفيديو الطريفة، كما ستتراوح قيمة الجوائز لكل تحدي على حدة ما بين 25 ألف إلى 1000 دولار، على أن لا تقل جائزة كل فائز عن 250 دولار.

Introducing Spotlight 🔦 The best of Snapchat. Sit back and take it all in, or submit your video Snaps and you could earn a share of more than $1,000,000 a day. Happy Snapping!https://t.co/U7eG7VNJqk pic.twitter.com/mxGWuDSdQk — Snapchat (@Snapchat) November 23, 2020

قد يهمك: • سناب شات يقدم مكافأة لصناع المحتوى عبر ميزة Spotlight

كما ستتنوع تحديات سناب شات، وسوف يكون هناك تحدي جديد كل أسبوع، وبدأت هذه التحديات فعلياً بالولايات المتحدة الأمريكية، وسوف يعمل القائمون على Snapchat بإضافة العديد من بلدان العالم في وقت لاحق، كما أن هذه الجوائز ستكون بالإضافة إلى الملايين التي يدفعها التطبيق لمنشئي المحتوي حول العالم.

اقرأ أيضاً:

ووفق ما أعلن تطبيق Snapchat فإن نسبة استخدام ميزة Spotlight Challenges اليومية ارتفعت بنسبة وصلت إلى 49%، وبهذه الميزة، يقوم سناب شات بمنافسة تطبيقات أخرى مثل تيك توك وإنستجرام والتي أعلنت عن إطلاقها ميزات مشابهة لجذب المزيد من المستخدمين في وقت سابق.