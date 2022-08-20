تقنية

الهاتف اللي الكل بيدور عليه.. مواصفات أرخص هواتف شاومي Redmi Note 10 Pro وحش الفئة المتوسطة

خالد عسر

من أول الأمور التي يبحث عنها العديد من مستخدمي الهواتف الذكية، هو سعر الهاتف وبشرط أن تكون إمكانياته جيدة، وكان من أبرز الهواتف التي طرحتها شاومي خلال الفترة الماضية هاتف Redmi Note 10 Pro والذي يناسب الفئة المتوسطة، نظراً لسعره الرخيص مقارنةً بمواصفاته الممتازة، والهاتف ينتمي إلى عائلة ريدمي وسعره في السوق المصري لا يتعدى الـ5 آلاف جنيه.

الهاتف اللي الكل بيدور عليه.. مواصفات أيكونة شاومي Redmi Note 10 Pro وحش الفئة المتوسطة

المواصفات الكاملة لهاتف Redmi Note 10 Pro

وجاءت مواصفات هاتف شاومي Redmi Note 10 Pro وفق ما يلي.

مواصفات الشاشة

  • نوع الشاشة AMOLED.
  • مقياس الشاشة 6.67 بوصة.
  • جودة العرض +Full HD.
  • الدقة 2400 × 1080 بكسل.
  • التردد 120 هرتز.
  • طبقة الحماية Corning Gorilla Glass 5.
  • تدعم تقنية HDR10.

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مواصفات الكاميرات

  • جاء هاتف Redmi Note 10 Pro بكاميرات رباعية.
  • دقة الكاميرا الرئيسية 108 ميجا بيكسل.
  • كاميرا ثانية بدقة 8 ميجا بيكسل وبزاوية واسعة.
  • كاميرا ماكرو 5 ميجا بيكسل.
  • مستشعر للبصمة 2 ميجا بيكسل.
  • دقة الكاميرا الأمامية 16 ميجا بيكسل.

المعالج والذواكر والبطارية

نوع المعالج Snapdragon 732G
الشركة المنتجة كوالكوم الأمريكية
الرام يوجد منه نسختين 8 و6 جيجا بايت
الذاكرة الداخلية 128 و64 جيجا بايت
البطارية 5020 مللي أمبير
تدعم الشحن السريع بقدرة 33 وات
منفض الشحن USB Type-C 2.0،
يدعم واي فاي Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac
منفذ سماعات 3.5 ملم
السعر بالسوق المصري 5000 جنيه
خالد عسر

كاتب ومدون مصري، أعمل بموقع نجوم مصرية، هذا إلى جانب عملي الأساسي، وهو التدريس بمدرسة ثانوية، وأهوى القراءة في العلوم الشرعية وأقوم بتغطية الأوضاع السياسية والاقتصادية لمصر والعالم العربي.


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تعليق 1
  1. أمير يقول

    ٥ آلاف جنيه !!😂
    طب انزل اسأل على سعره الأول علشان ميبقاش شكلك وحش 🙂

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