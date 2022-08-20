الهاتف اللي الكل بيدور عليه.. مواصفات أرخص هواتف شاومي Redmi Note 10 Pro وحش الفئة المتوسطة

من أول الأمور التي يبحث عنها العديد من مستخدمي الهواتف الذكية، هو سعر الهاتف وبشرط أن تكون إمكانياته جيدة، وكان من أبرز الهواتف التي طرحتها شاومي خلال الفترة الماضية هاتف Redmi Note 10 Pro والذي يناسب الفئة المتوسطة، نظراً لسعره الرخيص مقارنةً بمواصفاته الممتازة، والهاتف ينتمي إلى عائلة ريدمي وسعره في السوق المصري لا يتعدى الـ5 آلاف جنيه.

المواصفات الكاملة لهاتف Redmi Note 10 Pro

وجاءت مواصفات هاتف شاومي Redmi Note 10 Pro وفق ما يلي.

مواصفات الشاشة

نوع الشاشة AMOLED.

مقياس الشاشة 6.67 بوصة.

جودة العرض +Full HD.

الدقة 2400 × 1080 بكسل.

التردد 120 هرتز.

طبقة الحماية Corning Gorilla Glass 5.

تدعم تقنية HDR10.

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مواصفات الكاميرات

جاء هاتف Redmi Note 10 Pro بكاميرات رباعية.

دقة الكاميرا الرئيسية 108 ميجا بيكسل.

كاميرا ثانية بدقة 8 ميجا بيكسل وبزاوية واسعة.

كاميرا ماكرو 5 ميجا بيكسل.

مستشعر للبصمة 2 ميجا بيكسل.

دقة الكاميرا الأمامية 16 ميجا بيكسل.

المعالج والذواكر والبطارية