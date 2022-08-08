كيفية استرداد اكواد هدايا فيبوكس فورت نايت بطريقة صحيحة

ليس بالضروري البحث عن متجر فورت نايت موثوق للحصول منه على فيبوكس أو حزم أو سكنات، ولست كذلك إذا كنت من عشاق اللعبة بحاجة إلى استخدام بطاقاتك البنكية لشراء تلك العناصر السابقة، فهناك بطاقات هدايا يُمكنك الحصول عليها من خلال نشاطك في اللعبة وأيضًا بالمشاركة في العديد من التطبيقات المتواجدة على متجر جوجل بلاي للاندرويد، وأيضًا متجر أبل ستور والتي يُمكنك الحصول منها على نقاط تُساعدك في الحصول على مثل تلك البطاقات.

استرداد فيبوكس فورت نايت

بالطبع يجب عليك في البداية تسجيل الدخول لحسابك على شركة إيبك قيمز سواء كان ذلك بالإيميل الذي قمت بالتسجيل به أو عبر حسابك على المنصات المختلفة التي تقوم بممارسة اللعبة من خلالها، مثل بلاي ستيشن أو إكس بوكس أو نينتندو شويتش، وبعد ذلك سوف تقوم بالضغط على اسم حسابك ومن ثم اختيار Redeem V-Bucks بالطبع سوف تكون قد قمت بكشط الجزء الذي يُغطي الكود وبعد ظهوره لك سوف تقوم بكتابته بدون الشرط الفاصلة.

أخطاء يقع فيها البعض يجب تلافيها

يجب ملاحظة أنه عند استرداد فيبوكس فورت نايت أن يقوم اللاعب بتحديد الجهاز المُرتبط به حسابه فيجب أن يعرف الجميع أن العملة مرتبطة بمنصة اللاعب التي يلعب عليها ولا يوجد فيها خاصية الربط بين الأجهزة، وهذا خطأ يقع فيه الكثيرون عندما يقومون باستردادها عبر جهاز غير الذي يقومون باللعب عليه.

كذلك الجديد في عملية الاسترداد هذه أنه بالنسبة لمستخدمي Android و Switch والكمبيوتر الشخصي، بمجرد إدخال كود استرداد فيبوكس فورت نايت فسوف يتم إضافتها على الفور لحساباتهم.

أما بالنسبة لمستخدمي Xbox و PlayStation فبعد إدخال الرمز سيتم نقلهم إلى صفحة بها رمز مكون من 12 أو 25 حرفًا سيتم إرساله إلى عنوان البريد الإلكتروني المرتبط بحساب المستخدم، حيث يمكنهم بعد ذلك إدخال هذا الرمز في متاجر Xbox أو PlayStation.