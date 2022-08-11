اكواد فري فاير صالحة للجميع 2022 غير مستعملة… شغالة 100%

لكل زوارنا من عشاق لعبة فري فاير Free Fire نقدم لكم اكواد فري فاير صالحة للجميع غير مستعملة ومجانية بالكامل من طرف شركة garena مع العلم أن كودات فري فاير تخص الرقصات والسكنات بالإضافة إلى سكار التينان والشيطان وكريستيانو رونالدو وعدد من الشخصيات الرائعة.

كودات فري فاير جديدة

فري فاير لعبة أكشن تملك قاعدة جماهرية كبيرة على المستوى العالمي وليس فقط في وطننا العربي، ومن وقت لأخر تعلن شركة قارينا عن مئات الأكواد التي تمنح اللاعبين جوائز متعددة تتمثل في الرقصات والأسلحة وظهور شخصيات جديدة، وإليكم بعض الأكواد الغير مستعملة:

كود فري فاير الاستعادة: Y7PS 1HR6 23H4.

الكود الخاص برقصة الكرسي: Y7KS 1ER6 23H1.

كود رقصة القلب: Z1KS 1ET6 43S1.

كود فري فاير رقصة العرش: Y76S 1LR6 56L1.

كود فري فاير سكار تيتان : D4G1 D33S D5D4.

كودات فري فاير حصرية غير مستعملة

من الجدير بالذكر أن كل الأكواد التي سنتناولها من طرف شركة قارينا بالإضافة إلى أنها ليست مستعملة ومجانية بالكامل، وكل كود سنتناوله يحمل جائزة مميزة، وإليكم أبرز هذه الأكواد:

WTZP Q7N9 JNHS.

WIND Y4FC PZDE.

BIFM DPTN ELHD.

2019 SHOW 4RTP.

FFLF EDEC SPNF.

YAIR NM9M 4DDX.

كود فري فاير استرجاع حساب: SLPS UJGM P1MR.

بينما كود فري فاير 3 الف جواهر: AZGB 8U8I 1QML.

كود فري فاير شرط البوتات: F2PS ABG1 OABG.

MX.LO TVEL IWDE.

DRNS ITCP HNSM.

FFLF NTPP LRQP.

في حالة إن كنت واحدًا من لاعبي لعبة فري فاير فتأكد أنك في حالة الاعتماد على هذه الأكواد ستكون اللعبة على درجة عالية من الإثارة والتشويق لأن هذه الأكواد تمنحك المزيد من الهدايا والجوائز التي تساعدك على البقاء على قيد الحياة لوقت أطول على أرض اللعبة لمحاربة وقتل الشخصيات الأسطورية.