اكواد فري فاير صالحة للجميع – وكيفية الحصول على رقصة العرش
يبحث أغلب لاعبي فري فاير عن كيفية الحصول على أكواد فري فاير للحصول على جوائز قيمة واسكنات ورقصات وما إلى ذلك مجانا حيث إنه وفرنا لكم في هذا المقال أكثر من 100 كود لجوائز مختلفة وسنشرح لكم أيضا كيفية استرداد تلك الأكواد تابع :
أكواد أسلحة مجانية
1. للحصول على سكين مجاني، استخدم الكود “FFM9-B2WK-D2W5” . للحصول على بندقية هجومية مجانية، استخدم الكود “FF6M-96P4-DG3L”. استخدم الرمز “FF7U-9D34-VNK8” للحصول على بندقية قنص مجانية 4. للحصول على بندقية مجانية، استخدم الكود “FFCB-BFJB-KGHJ” 5. استخدم الكود “FF8M-GJT9-WTWK” للحصول على بندقية رشاش مجانية
أكواد رقصة العرش
وهذه بعض أكواد رقصة العرش :
الكود الأول SNNIHUOHD8AD12
الكود الثاني JODAIHQ313LDNK
الكود الثالث ADSNNKOOQTY09T
الكود الرابع KOADSHIODHILQO
الكود الخامس QWEUOPKXJAKPAL
الكود السادس AIDADOOADJOPFJ
الكود السابع BNVXNLADJOEJOJ
الكود الثامن VHIOSIHSHIOHIV
أكواد رقصة الضغط
وهذه بعض أكواد رقصة الضغط :
الكود الأول (JOPDHIOA2PWEKP)
الكود الثاني (JQHIOJOPA80210)
الكود الثالث (TYWUURUOQ02PQQ)
الكود الرابع (HU01EFWIIRRGBN)
الكود الخامس (IEOIBCBKLSAKO0)
الكود السادس (KLGUIASTY89POA)
الكود السابع ICEAHHIEH20NMK)
الكود الثامن (DOR12ASDJOPACV)
أكواد الكنزة السوداء
وهذه بعض أكواد الكنزة السوداء :
الكود الأول JQEHIOQPUPVQKA
الكود الثاني IOAIOQX90QU8WE
الكود الثالث OPQWD21OPHIOPD
الكود الرابع JFWEHIOIPQQUOP
الكود الخامس FHOBKFRHOPSPOR
الكود السادس SCBMSBMBAK1F5IO
الكود السابع JOPJOLMCMN12UIJ
الكود الثامن HIOFIYQ89WEFODQ
كيفية استخدام الأكواد
أول شيء الدخول إلى موقع فري فاير الرسمي من هنا لاسترداد الأكواد ثم تسجيل الدخول بحساب فري فاير ثم إدخال الكود وتهانينا تم استخدام الكود للحصول على الهدية الرجاء الانتظار 30 دقيقة كي تصل الهديه لحسابك ثم كل ما عليك الدخول للعبة إلى صندوق الرسائل ستجد الهداية اضغط استلام والآن تهانيها.