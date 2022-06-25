اكواد فري فاير صالحة للجميع – وكيفية الحصول على رقصة العرش

يبحث أغلب لاعبي فري فاير عن كيفية الحصول على أكواد فري فاير للحصول على جوائز قيمة واسكنات ورقصات وما إلى ذلك مجانا حيث إنه وفرنا لكم في هذا المقال أكثر من 100 كود لجوائز مختلفة وسنشرح لكم أيضا كيفية استرداد تلك الأكواد تابع :

أكواد أسلحة مجانية

1. للحصول على سكين مجاني، استخدم الكود “FFM9-B2WK-D2W5” . للحصول على بندقية هجومية مجانية، استخدم الكود “FF6M-96P4-DG3L”. استخدم الرمز “FF7U-9D34-VNK8” للحصول على بندقية قنص مجانية 4. للحصول على بندقية مجانية، استخدم الكود “FFCB-BFJB-KGHJ” 5. استخدم الكود “FF8M-GJT9-WTWK” للحصول على بندقية رشاش مجانية

أكواد رقصة العرش

وهذه بعض أكواد رقصة العرش :

الكود الأول SNNIHUOHD8AD12

الكود الثاني JODAIHQ313LDNK

الكود الثالث ADSNNKOOQTY09T

الكود الرابع KOADSHIODHILQO

الكود الخامس QWEUOPKXJAKPAL

الكود السادس AIDADOOADJOPFJ

الكود السابع BNVXNLADJOEJOJ

الكود الثامن VHIOSIHSHIOHIV

أكواد رقصة الضغط

وهذه بعض أكواد رقصة الضغط :

الكود الأول (JOPDHIOA2PWEKP)

الكود الثاني (JQHIOJOPA80210)

الكود الثالث (TYWUURUOQ02PQQ)

الكود الرابع (HU01EFWIIRRGBN)

الكود الخامس (IEOIBCBKLSAKO0)

الكود السادس (KLGUIASTY89POA)

الكود السابع ICEAHHIEH20NMK)

الكود الثامن (DOR12ASDJOPACV)

أكواد الكنزة السوداء

وهذه بعض أكواد الكنزة السوداء :

الكود الأول JQEHIOQPUPVQKA

الكود الثاني IOAIOQX90QU8WE

الكود الثالث OPQWD21OPHIOPD

الكود الرابع JFWEHIOIPQQUOP

الكود الخامس FHOBKFRHOPSPOR

الكود السادس SCBMSBMBAK1F5IO

الكود السابع JOPJOLMCMN12UIJ

الكود الثامن HIOFIYQ89WEFODQ

كيفية استخدام الأكواد

أول شيء الدخول إلى موقع فري فاير الرسمي من هنا لاسترداد الأكواد ثم تسجيل الدخول بحساب فري فاير ثم إدخال الكود وتهانينا تم استخدام الكود للحصول على الهدية الرجاء الانتظار 30 دقيقة كي تصل الهديه لحسابك ثم كل ما عليك الدخول للعبة إلى صندوق الرسائل ستجد الهداية اضغط استلام والآن تهانيها.