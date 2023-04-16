اكتشف القوة الحقيقية مع سامسونج جالكسي أس 23 ألترا Galaxy S23 Ultra تلبي كل احتياجاتك وتتحدى التوقعات

سامسونج جالكسي Galaxy S23 Ultra هو أحدث هواتف شركة سامسونج الرائدة في سوق الهواتف الذكية، ويعتبر هذا الجهاز من الهواتف الرائدة التي تتميز بمواصفات قوية ومتطورة تجعلها تنافس بقوة أحدث إصدارات هواتف آبل وهواوي وغيرها من الشركات الرائدة في هذا المجال، فضلًا عن كون شركة سامسونج واحدة من الشركات العريقة في مجال التكنولوجيا والهواتف المحمولة على مر السنوات الماضية والحاضرة.

سامسونج جالكسي Galaxy S23 Ultra

يأتي سامسونج جالكسي Galaxy S23 Ultra بشاشة كبيرة OLED بحجم 6.8 بوصة ودقة عرض تصل إلى 1440 × 3200 بكسل، مما يوفر صورة واضحة وحادة كما يتميز هذا الجهاز بتقنية 5G الجديدة التي توفر سرعات انترنت عالية جدا، كما يأتي الهاتف بمعالج Exynos 2200 أو Qualcomm Snapdragon 895 وذاكرة وصول عشوائي بحجم 16 جيجابايت، مما يتيح للمستخدم تجربة سلسة وخالية من أي تأخير في الأداء.

يأتي هذا الهاتف بكاميرا خلفية رباعية بدقة 108 ميجابكسل.

مما يتيح للمستخدم التقاط صور واضحة وحادة.

وتسجيل فيديو بدقة عالية تصل إلى 8K.

وتشمل الميزات الإضافية للكاميرا زووم بصري بنسبة 10X.

وتقنية التعرف على الوجوه والذكاء الاصطناعي.

يحتوي سامسونج جالكسي Galaxy S23 Ultra أيضاً على بطارية ضخمة بسعة 5000 مللي أمبير، مما يتيح للمستخدم استخدام الهاتف لفترات طويلة دون الحاجة إلى إعادة شحنه، وتشمل الميزات الإضافية للبطارية شحن سريع وشحن لاسلكي.

مواصفات سامسونج جالكسي الترا اس 23

يتميز الهاتف Samsung Galaxy S23 Ultra بالعديد من المميزات الرائعة، إذ يعتبر واحدًا من أحدث هواتف سامسونج التي تم إطلاقها في عام 2023، ويعتبر هذا الهاتف بالتأكيد من بين أفضل الهواتف الذكية الحديثة بفضل التحديثات التي تم إدخالها في مواصفاته وملامحه المميزة، وهو الهاتف الذي يناسب العديد من المستخدمين.

يتميز Samsung Galaxy S23 Ultra بشاشة AMOLED ذات دقة عرض QHD+، حيث يتميز بدقة 1440×3200 بكسل ويأتي بقياس 6.9 بوصة، كما يعمل الجهاز بنظام تشغيل أندرويد 13.0، ويضم معالج Exynos 1000، بالإضافة إلى 12 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي و256 جيجابايت من مساحة التخزين الداخلية، مما يجعله قويًا وسريعًا في الأداء.

مزايا Galaxy S23 Ultra