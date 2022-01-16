اقوي هواتف فيفو الاقتصادية vivo iQOO U5 الجديدة بمواصفات قياسية

برديس المتولي

أعلنت شركة فيفو بشكل رسمي عن إطلاق هاتف vivo iQOO U5 الموجه للفئات المتوسطة، الهاتف يتميز بتصميمه الأنيق والعصري، كما يضم الهاتف شاشة كبيرة يصل حجمها 6.58 بوصة من نوع IPS LCD شديدة الوضوح يصل دقتها 2408×1080 بكسل بمعدل تحديث 120 هرتز، كما يضم الهاتف نظام معالج قوي من نوع Qualcomm Snapdragon 695 5G ثماني النواة، كما أن الهاتف يدعم كافة الأجيال حتى الجيل الخامس 5G.

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مواصفات هاتف vivo iQOO U5

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التصميم والابعاد 
  • يتميز الهاتف بتصميمه البسيط و العصري.
    يصل وزن الهاتف 185 جرام.
    طوله 164 مم، عرض 75.8 مم، سمك 8.3 مم.
    الهاتف متوفر باللون الأسود، الأزرق، الأبيض.
الشاشة 
  • الشاشة من نوع IPS LCD.
    يصل حجمها 6.58 بوصة.
    دقة الشاشة 2408×1080 بكسل.
    بمعدل تحديث 120 هرتز.
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النظام 
  • نظام التشغيل الأندرويد 12.
المعالج 
  • المعالج من نوع Qualcomm Snapdragon 695 5G ثماني النواة.
البطارية 
  • البطارية من نوع ليثيوم بو.
    يصل حجمها 5000 مللي أمبير.
    تدعم الشحن السريع بقوة 18 واط.
الذاكرة 
  • الذاكرة الداخلية للهاتف 128 جيجابايت.
    بذاكرة عشوائية 4، 6، 8 جيجا رام.
الاتصالات 
  • الهاتف متوفر بنسختين من نوع نانو سيم، الهاتف يدعم كافة الأجيال حتى الجيل الخامس 5G.
    البلوتوث.
    Wi-Fi.
    Wi-Fi Hotspot.
    Wi-Fi Direct.
    GPS.
المستشعرات 
  • التسارع.
    البوصلة.
    الدوران.
    التقارب.

مميزات كاميرا هاتف vivo iQOO U5

هاتف vivo iQOO U5
هاتف vivo iQOO U5

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الكاميرا الامامية 
  • يضم كاميرا أمامية يصل دقتها 8 ميجا بكسل بفتحة عدسة F/1.8.
  • دقة الفيديو 1080P FHD.
الكاميرا الخلفية 
  • يضم كاميرا مزدوجة يصل دقة الكاميرا الرئيسية 50 ميجا بكسل بفتحة عدسة بحجم F/1.8.
  • دقة الكاميرا الثانية 2 ميجا بكسل بفتحة عدسة بحجم F/2.4 تدعم تصوير الماكرو.
  • دقة الفيديو 1080P FHD.

محتوى علبة هاتف vivo iQOO U5

  • جهاز vivo iQOO U5
  • جراب للحماية.
  • دبوس إخراج شريحة الاتصال.
  • سماعات.
  • شاحن سريع بقوة 18 واط.
  • كابل USB.

سعر هاتف vivo iQOO U5

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سعره في الاسواق العالمية
  • 205 ريال سعودي .
ما يعادل في مصر
  • 3200 جنية مصري.
في السعودية
  • 760 ريال سعودي.
سعره في المغرب
  • 1080درهم.
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برديس المتولي

حاصلة علي اجازه في اللغة العربية، أحب القراءة والكتابة وسبق لكي الكتابة في العديد من المواقع، كل هدفي هو توصيل المعلومة بشكل صحيح ودقيق


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