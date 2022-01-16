اقوي هواتف فيفو الاقتصادية vivo iQOO U5 الجديدة بمواصفات قياسية
أعلنت شركة فيفو بشكل رسمي عن إطلاق هاتف vivo iQOO U5 الموجه للفئات المتوسطة، الهاتف يتميز بتصميمه الأنيق والعصري، كما يضم الهاتف شاشة كبيرة يصل حجمها 6.58 بوصة من نوع IPS LCD شديدة الوضوح يصل دقتها 2408×1080 بكسل بمعدل تحديث 120 هرتز، كما يضم الهاتف نظام معالج قوي من نوع Qualcomm Snapdragon 695 5G ثماني النواة، كما أن الهاتف يدعم كافة الأجيال حتى الجيل الخامس 5G.
مواصفات هاتف vivo iQOO U5
|التصميم والابعاد
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|الشاشة
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|الذاكرة
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|الاتصالات
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|المستشعرات
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مميزات كاميرا هاتف vivo iQOO U5
|الكاميرا الامامية
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|الكاميرا الخلفية
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محتوى علبة هاتف vivo iQOO U5
- جهاز vivo iQOO U5
- جراب للحماية.
- دبوس إخراج شريحة الاتصال.
- سماعات.
- شاحن سريع بقوة 18 واط.
- كابل USB.
سعر هاتف vivo iQOO U5
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