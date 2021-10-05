اقوى 3 ترددات شبكية لتنزيل جميع قنوات النايل سات على الرسيفر

يوجد العديد من الأشخاص يقولون ليس هناك تردد شبكي، وأن التردد الشبكي هو مجرد خرافة فقط، وأنا اقول لهم لا يا أصدقائي فالتردد الشبكي موجود وبداخل التردد الشبكي يوجد العديد من الترددات العادية، وسوف نتعرف في هذا الدرس على اقوى ثلاث ترددات شبكية سحرية جديدة لتنزيل القنوات على النايل سات، وسوف نقوم بشرحها بالخطوات والصور، كما شرحنا سابقاً طريقة تنزيل جميع قنوات النايل سات بطريقة سهله وبسيطة في خطوة واحدة.

الفرق بين التردد الشبكي والتردد العادي:

سوف نقوم بتجربة بسيطة لمعرفة الفرق بين التردد الشبكي والتردد العادي، بعد ذلك أعطيكم 3 ترددات شبكية سوف تستمر حتى نهاية عام 2022 أو عام 2023، وإذا تغيرت الترددات سوف نقوم بتحديث الترددات لتكون بين أيديكم اصدقائي، الآن نذهب إلى إعدادات الجهاز الخاص بكم وقد يتغير نمط الإعدادات من رسيفر إلى آخر.

نقوم بالضغط على Menu في الريموت، ثم الذهاب إلى التركيب ونقوم بإدخال الرقم السري المكون من أربعة ارقام. قم بالضغط على إعدادات الهوائي. اختر القمر نايل سات، قم باختيار التردد 11258 لأنني قمت بالتجربة عليه. قم بتغيير نمط البحث إلى “قنوات مجانيه”. قم بتغيير بدء البحث إلى “التردد” وقم بالضغط على ok. سوف تظهر رسالة تنبيه “هل تريد حذف البرامج؟” اضغط على كلمة “لا”. سوف تظهر لك رسالة أخرى “بحث الشبكة” اضغط “نعم”، سوف يقوم الجهاز بالبحث، بعد نهاية البحث سوف تجد مجموع القنوات التي تم تنزيلها من خلال هذا التردد حوالي 200 قناة، هذا هو التردد العادي والآن سوف نذهب إلى التردد الشبكي لنعرف الفارق بين العادي والشبكي “السحري”.