افعلها بنفسك: انشاء حساب جوجل جديد على الكمبيوتر وعلى الهاتف

في حال إذا كان هاتفك يعمل بنظام الأندرويد، فأنت في حاجة إلى أن تتعرف على طريقة إنشاء حساب جوجل سواء على الموبايل أو جهاز الكمبيوتر، لأن الحساب يستخدم في كافة الأعمال والخدمات، وحتى تحصل على جميع مميزات الإيمبل، سنساعدك في انشاء حساب جوجل جديد بنفسك، فتابع معنا.

انشاء حساب جوجل جديد

حساب جوجل يتم إنشائه من خلال الموبايل، أو عبر جهاز الكمبيوتر، وكل منهم له خطوات خاصة به، وإليكم الطريقة الصحيحة لإنشاء حساب جوجل وهي كالآتي:

طريقة إنشاء حساب جوجل على الهاتف

أولاً تفتح التطبيق وتضغط على كلمة إعدادات وتسحب قائمة التحكم عبر السحب للأسفل وتضغط على خانة الترس.

تنزل بعد ذلك للأسفل وتضغط فوق كلمة جوجل.

تضغط بعدها على كلمة إضافة حساب.

تختار بعد ذلك جوجل.

تقوم بإنشاء حساب حالي.

تضغط على كلمة نفسي وهذا إن كان الحساب شخصياً أو حتى إن كنت ترغب في إدارة الأعمال فإنك تختار تومانج ماي بيزنس للحساب المهني.

ثم بعدها في خانة الاسم تضيف الاسم وتستعمل اسمك أو أي شيء ترغب في إضافته وتنقر على كلمة التالي.

تدخل بعد ذلك تاريخ الميلاد ولكن لابد أن يكون العمر أكبر من 13 عام لا يسمح بالأقل من ذلك.

من بعدها تختار من خانة الجنس ذكراً أو أنثى وإن كنت لا ترغب في القول فيمكنك ذلك.

تدخل بعدها اسم المستخدم الذي يكون عنوان الايميل ولا يكون مستخدم من قبل و إلا تضطر لتغيره وتضغط على كلمة التالي.

تضيف كلمة السر أقل شيء ثمان حروف ويوضح لك جوجل قوة كلمة السر إن كانت ضعيفة أو قوية أو حتى متوسطة.

تعيد كتابة كلمة السر المختارة بصندوق التأكيد كلمة المرور.

وإن كنت نسيت كلمة السر بإمكانك أن تعرفها من خلال استرداد الحساب.

بعد ذلك لا يقترح عليك جوجل أن تضيف رقم الهاتف وتؤكد الهوية حتى يتم المساعدة في استرجاع حسابك إن نسيت كلمة السر، ويؤمن لك الحساب وتستطيع أن تحذفه أو حتى تقوم بتغييره.

طريقه انشاء حساب جوجل على جهاز الكمبيوتر

أولاً توجه لصفحة تسجيل جوجل.

بخانة الاسم تضيف الاسم أو حتى اسمك المستعار.

تدخل بعدها اسم المستخدم ليكون عنوان الإيميل ولا يكون مستخدم من قبل.

تضيف كلمة سر أقل شيء ثمانية أحرف.

تعيد إضافة كلمة السر لكي تؤكدها وتضغط على كلمة التالي.

تدخل تاريخ الميلاد والجنس إن كنت ذكراً أنثى.

وبإمكانك إضافة رقم الهاتف أو حتى أي إيميل احتياطي يساعد بتأمين الحساب واسترداده إن نسيت كلمة السر.

يعرض عليك جوجل كافة التعليمات الخاصة بالاستخدام بعد أن تنتهي من القراءة وتضغط على كلمة موافق.

كيف يمكنني العثور على حسابي؟

في حال نسيت كلمة السر أو حتى اسم المستخدم وكنت متعذراً في الحصول على رمز لإثبات الهوية فعليك أن تتبع بعض الخطوات حتى تتمكن من إيجاد الحساب بمنصة جوجل، وتستطيع استخدام التطبيق بالشكل الصحيح، وإليكم الطريقة وهي كالآتي:

أولاً تدخل إلى جوجل وتتبع الخطوات حتى تتمكن من استرداد الحساب.

يتم طرح أسئلة حتى تتأكد من الملكية الخاصة بالحساب وتجيب عن جميع الأسئلة بالشكل الصحيح.

في حال واجهتك مشكلة عليك أن تتبع نصائح حتى تستطيع استكمال خطوات الاسترداد للحساب.

تعيد ضبط كلمة السر حينما يطلب منك هذا الأمر وتختار كلمة سر قوية لم تقم باستخدامها قبل ذلك.

أما إن نسيت العنوان المتعلق بالبريد الإلكتروني فعليك أن تعثر على اسم المستخدم الخاص بالحساب وتتبع الخطوات.

نضيف بعدها رقم الهاتف أو عنوان بريد إلكتروني تم تخصيصه حتى تسترد الحساب.

تكتب بعدها الاسم بشكل كامل.

تتبع التعليمات حتى تتمكن من إثبات الملكية للحساب

سيظهر أمامك قائمة فيها أسماء المستخدمين المطابقة لحسابك.

وبذلك فإننا نكون قد تمكنا من شرح طريقة انشاء حساب جوجل جديد سواء على الهاتف المحمول أو حتى على جهاز الكمبيوتر، كما أننا ذكرنا بالتفصيل خطوات استرداد الحساب في حال تم نسيان كلمة السر أو اسم المستخدم أو عنوان البريد الإلكتروني.