افضل 3 تطبيقات اسلاميه لشهر رمضان
مع اقتراب شهر رمضان يبحث الأشخاص عن تطبيقات لشهر رمضان فيوجد العديد من التطبيقات التي تعرفك اوقات الصلاة واوقات السحور وختم القرآن الكريم و في هذا المقال نقدم لكم افضل التطبيقات التي تقدم هذآ المحتوى .
تطبيق رفيقي للجنه
يعتبر تطبيق رفيقي للجنه من افضل التطبيقات الإسلاميه ويتميز التطبيق بالتصميم العصري يمكنك تحميل التطبيق من علي متجر بلاي مساحه التطبيق 82 ميجا تقريباً.
محتوى تطبيق رفيقي للجنه
- تفسير القرآن الكريم
- إتجاه القبله
- يوجد بالتطبيق قائمه الأذكار التي يحتاجها المسلم
- قسم خاص بقصص وعبر الأنبياء والصحابة
- سبحه إلكترونيا
- صحيح البخاري
- كما يوجد بالتطبيق الكثير من المحتوى الاخر
تطبيق ختمة
يعتبر من افضل التطبيقات لختم القرآن الكريم فيقدم لك التطبيق وردك اليومي حسب المده التي قمت بتحديدها لختم المصحف بالإضافة إلى ان يقوم التطبيق بتذكرك بوردك اليومي في الوقت الذي تحدده.
محتوي التطبيق ختمة
- مواقيت الصلاة لجميع أنحاء العالم
- يتيح لك التطبيق امكانيه تحديد مده الختمة
- إمكانية تحديد الوقت المناسب لك للتذكير بالورد
- ازكار الصباح والمساء والعديد من الازكار الأخري
- يمكنك تصفح القرآن الكريم حسب السور أو الأجزاء
تطبيق athanotify – أوقات الصلاة
يساعدك تطبيق اوقات الصلاة على المحافظة على صلاتك فيقوم التطبيق بتذكرك باقتراب وقت الصلاة والتنبيه بوقت الصلاة.
محتوي تطبيق athanotify – أوقات الصلاة
- يساعدك على معرفه إتجاه القبلة.
- يوجد بالتطبيق منبه الفجر والسحور
- امساكية رمضان
- يتيح لك التطبيق معرفه جدول أوقات الصلاة الإسبوعي
- يعرض عليك التطبيق في الصفحه الرئيسيه الوقت المتبقي للصلاة القادمة.