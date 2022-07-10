افضل تطبيقات اندرويد لا غنى عنها وأحدث برامج الاندرويد المفيدة

كل من يقتني هاتف اندرويد يمكنه الآن التعرف على افضل تطبيقات اندرويد ، فتلك التطبيقات مفيدة ولا غنى عنها لأي مستخدم من هواتف الأندرويد، هنا سنجمع لك أفضل التطبيقات المفيدة التي يمكنك استخدامها، بما فيها من ميزات، وتغطي قائمة التطبيقات الجديدة كل ما تحتاجه لبدء التشغيل كمستخدم جديد أو قديم، لذلك إذا كنت ترغب في معرفة ما يتصدر قائمة أفضل التطبيقات 2022، فقد وصلت إلى المكان الصحيح.

افضل تطبيقات اندرويد

تتنوع احتياجات المستخدمين للهواتف المحمولة، لذلك نقدم لكم افضل تطبيقات اندرويد والتي تلبي مختلف الأذواق، وأغلب احتياجاتكم اليومية، هنا ستجد تطبيقات مفيدة للجميع، سواء كنت محب لبرامج الموسيقي أو الألعاب أو التعلم عبر الإنترنت أو برامج الخدمات مثل أفضل برامج طلبات الأكل بالإضافة إلى العديد من التطبيقات التي تلبي احتياجاتك اليومية.

خرائط جوجل Google Maps

يعد تطبيق خرائط جوجل، من أهم التطبيقات و افضل تطبيقات اندرويد التي لا غنى عنها فى هاتفك المحمول، حيث تعد خرائط جوجل عنصرًا أساسيًا يمكنك الاعتماد عليه، لأنه أفضل برنامج للخرائط والملاحة المتاحة حاليًا، وهو تطبيق ممتاز للبحث عن الطعام لتناوله ومحطات الوقود، أو متاجر البقالة والعديد من الاماكن، يمكنك أن تبحث فيه عن كل الأماكن والمعلومات من حولك.

افضل تطبيق توصيل

تنزيل تطبيق طلبات talabat



من أشهر تطبيقات طلبات الطعام وأسهلها على الإطلاق والأسرع أيضا، هو تطبيق طلبات ويتميز تطبيق طلبات بالأتي :

ستشاهد ألاف المطاعم بمصر.

يمكنك أن تطلب كل ما ترغب به بخطوات سهلة وسريعة

الطلب أون لاين

يمكنك أيضا ترتيب قائمة المطاعم حسبما تريد

تستطيع أن تختار أيضا طريقة الدفع اللي تناسبك سواء الدفع بعد التوصيل كاش أو الدفع اون لاين

تطبيق دوولينجو Duolingo

يعد تعلم لغة جديدة أمرًا صعبًا، ولكن هناك الكثير من التطبيقات التي يمكن أن تساعد في ذلك، ويعد تطبيق دوولينجو Duolingo من افضل تطبيقات اندرويد المتميزة للغاية، لأن به أكثر من 35 لغة يمكنك تعلمها، حيث يقدم دروس سهلة وصغيرة الحجم، وتساعد هذه الطريقة في الحفاظ على تحفيز المستخدمين، كما يمكنك عبر التطبيق تتبع تقدمك للتأكد من تحقيق أهدافك.

افضل تطبيقات الاندرويد

منصة بث الألعاب Twitch

أما لمحبي ألعاب الفيديو، تعد منصة Twitch من أمازون، المكان المناسب لعرض وبث مقاطع فيديو الألعاب، سواء كنت ترغب في التحقق من آلية إصدار جديد، أو ترغب ببساطة في معرفة كيفية معالجة الألعاب القديمة.

تطبيق Sketchbook كراسة الرسم

إذا كنت من محبي الرسم، على جهاز الاندرويد الخاص بك يمكنك تنزيل تطبيق Sketchbook فهو الأفضل بسبب سهولة الاستخدام والتصميم المدروس، وبضم مجموعة واسعة من الفرش والأقلام بالتطبيق، بالإضافة إلى تلك الميزات، يعتبر التطبيق مجاني.

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Google Drive

من أفضل خيارات التخزين عبر الأندرويد هو حلول التخزين السحابية، ويعد خيار تخزين عبر Google Drive، هو الأكثر تكاملا والأفضل لأنه يوفر مساحة ويمكن الوصول إلي كل المواد المخزنة بسهولة ويسر، مع تثبيت تطبيق جوجل Drive، لن تضطر حتى إلى الاعتماد على تطبيقات أخرى على الإطلاق.

أحدث برامج اندرويد

مشغل الموسيقى بوويرامب Poweramp

من أقوى البرامج لتشغيل الصوتيات عبر الاندرويد، هو تطبيق Poweramp Music Player فهو ملك الصوتيات بجانب تحديثاته المميزة، يقدم للمستخدمين تجربة ممتازة، و Poweramp هو مشغل الموسيقي لا عنى عنة في هاتفك

يوتيوب YouTube

هو تطبيق شهير على هواتف المستخدمين في جميع أنحاء العالم، فلا غنى عن تطبيق YouTube لمشاهدة ومشاركة محتوى الفيديو الذي يصنعه المجتمع، كما يضم تنوع وخدمات لا يمكن الاستغناء عنها، فهو بحر لا نهاية له من البرامج التعليمية والمراجعات والرياضة والمواد الإعلامية المميزة، يمكنك من خلاله أن تختار ما تحب مشاهدته وتشارك تجربتك.

تطبيقات لا غنى عنها بهاتفك

هناك عدة تطبيقات أخرى تناسب مستخدمي الهواتف الاندرويد، وهي تطبيقات أساسية يمكن استخدامها بشكل مستمر في الحياة اليومية والعملية،ومنها

تطبيق ZOOM Cloud

تطبيق زوم مجاني، ويدعم ما يصل إلى 100 مشارك في اجتماعاته المجانية، وهو يعد واحد من أفضل تطبيقات محادثات الفيديو المجانية والآمنة، وهو يوفر أيضا خطط مدفوعة، حيث يعد ZOOM أحد أفضل تطبيقات مؤتمرات الفيديو المتوفرة، ومن السهل إعداده ويمكنك بسهولة استخدامه مجانًا مع الأصدقاء والعائلة.

Bitwarden Password Manager

إذا كنت تبحث عن قدر إضافي من الأمان، فإن تطبيق Bitwarden Password Manager هو أحد أفضل الخيارات المتاحة للحصول على كلمات السر، فهو تطبيق يدعم عدد غير محدود من كلمات المرور، بالإضافة إلى أن كلمات المرور هذه محمية بالكثير من التشفير وهناك أيضًا مُنشئ كلمات مرور مدمج ، لذلك لن تضطر إلى التفكير في كلمات المرور الخاصة بك.

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جديد التطبيقات 2022

تطبيق اوليكس olx

إذا كنت تنرغب في بيع وشراء أي شيئ مستعمل، يعد تطبيق أوليكس هو الأشهر والأفضل لتنفيذ عملية البيع والشراء لكل ماهو مستعمل، حيث يمكنك تنزيل البرنامج عبر هاتفك والبدء في عملية البيع والشراء عبر التطبيق بسهولة .

برنامج MX Player Pro

من بين جميع مشغلات الفيديو، يعد MX Player واحدًا من أقدم مشغلات الفيديو، ومع ذلك فهو لا يزال أحد أفضل مشغلات الفيديو المتاحة حاليًا، كل ذلك بفضل دعم ترميز الفيديو الواسع، من خلاله يمكنك عرض معظم مقاطع الفيديو في الصور أو أي من مشغلات الشركة المصنعة المضمنة، ولكن MX دائمًا ما تعمل بشكل أفضل، إنه سهل الاستخدام على الهاتف .

أفضل برامج الاندرويد المجانية

لوحة المفاتيح Microsoft Swiftkey

أحد الأشياء الرائعة في أندرويد هو تعدد استخداماته؛ حيث يمكنك استخدام لوحة مفاتيح Microsoft SwiftKey Keyboard لما تتميز به من مميزات برمجية كاملة، وتقدم العديد من المدخلات الممتازة التي تعتمد على التمرير السريع، لا شك أن تجربتها ستفيدك كثيرا.

متصفح تور Tor: متصفح رسمي وخاص وآمن

متصفح Tor يحظر أدوات التتبع، وهو متصفح مفيدة للالتفاف على أي مواقع يحظرها مزود خدمة الإنترنت أو الدولة، تمامًا مثل VPN، أفضل ما في الأمر أنه مفتوح المصدر، هذا يعني أنه مجاني تمامًا للاستخدام وسيظل كذلك دائمًا، متصفح Tor هو بالتأكيد تطبيق يجب تثبيته على هاتفك.