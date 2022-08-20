افضل برنامج قفل الصور في الآيفون واسترجاع المحذوفة

العديد من الأشخاص الذين لديهم آيفون يرغبون في طريقة تساعدهم على غلق الصور وتأمينها، لذلك نوفر لكم اليوم افضل برنامج قفل الصور في الآيفون حيث أن ذلك البرنامج يوفر لمستخدمي الآيفون غلق الصور والفيديوهات الخاصة بك على الهاتف وحمايتها من عدم فتحها أي شخص دون، كما أنه يساعدك على إخفاء الصور والفيديوهات والتي تعتبر من الأمور مميزة للغاية لأجهزة iPhone ولذلك سنتعرف على المزيد من التفاصيل حول برنامج قفل الصور والفيديو للايفون.

برنامج قفل الصور في الآيفون

هل ترغب في الحصول على افضل برنامج قفل الصور في الآيفون فإن برنامج Photo Safe Vault هو الأفضل، حيث أن البرنامج مزودًا بأدوات رائعة للأصحاب الآيفون لعمل ألبومات سرية، كما أنه يساعد على إخفاء الصور والفيديوهات على جهاز iPhone عدم وصول أي شخص غيرك إلى الصور أو الفيديوهات الخاصة بك.

مزايا Photo Safe Vault للايفون

يحتوي تطبيق Photo Safe Vault على الكثير من المزايا المذهلة لمستخدمي الآيفون ومن أهمها كالتالي:

يمكنك إنشاء ألبومات في مكتبة الآيفون للصور أو الفيديوهات وإخفاءها.

يمكن ضبط قفل مخصص للعديد من األبومات مختلفة.

إنشاء تشفير متقدم لتحقيق الأمان الأمثل.

تخصيص تنبيه عند التهكير أو الاختراق من أي شخص أخر.

إمكانية البرنامج البديهية على التقاط صور للمتسللين الذين يرغبون في فتح ألبومات أو الصور.

مستعرض خاص مؤمن بواسطة Touch ID

يقوم بعمل كود مرور مزيف من PIN.

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كما يساعدك البرنامج أيضًا بكل سهولة على استرجاع الصور والفيديوهات من Dropbox أو Google Drive أو OneDrive.