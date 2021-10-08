افضل التطبيقات البديلة عن الواتس اب للتواصل الآمن

تسبب العطل المفاجئ في تطبيقات فيسبوك ماسنجر والانستجرام والواتس آب يوم الاثنين الماضي، في حدوث شلل كبير في حركة التواصل الاجتماعي على مستوى العالم، خاصة وأن ما يقارب من ملياري مستخدم في العالم يعتمد على تطبيق الواتس آب وأكثر من مليار ونصف يعتمد على الفيس بوك، في التواصل مع العالم الخارجي، ولجأ الكثير من المستخدمين إلى البديل بتحميل عدد من التطبيقات التواصل بعيدا عن إصدارات شبكة الفيس بوك، وهناك العديد من التطبيقات البديلة التي يمكنها تعويض الواتس آب التي تعد من وسائل الاتصال الآمن والتي يمكن تحميلها على أجهزة الأندرويد وأجهزة الآيفون بكل سهولة.

بديل الواتس اب

يعتمد الكثير من سكان العالم على تطبيق الوآتساب وأصبح من المحاور الأساسية لإجراء الاتصالات الهاتفية وجزء من حياتهم اليومية، حيث يتميز التطبيق بتوفير باقة الإنترنت خاصة في ظل غلاء باقات الاتصالات الهاتفية، ومع تعرض التطبيق الأخير للعطل المفاجئ فكر الكثير من مستخدمي الواتس في التطبيقات البديلة حتى لا يكون عرضة للتعطيل مرة أخرى ولعل أبرز هذه التطبيقات ما يلي :

فايبر : وهو تطبيق خاصة باستقبال وإرسال الرسائل المختلفة وهو يشبه كثيرا تطبيق الواتس اب ويستخدمه الملايين من البشر حول العالم، وأهم ما يميز فايبر توفير مساحلة شاملة لخصوصية المستخدم، وتمنع تداول كافة البيانات كما هو الحال في تطبيقات الفيس بوك والذي يشعر المستخدم بالأمان، ويمكن تحميل تطبيق فايبر بكل سهولة على أجهزة الآيفون من خلال متجر آب ستور أو لأجهزة الأندرويد عن طريق متجر جوجل بلاي.

تيليجرام : يعد التطبيق الأكثر أمنا للمعلومات والمحادثات بين تطبيقات التواصل الاجتماعي، وينال ثقة الملايين من المستخدمين حيث وصل عدد مستخدمي فايبر أكثر من 500 مليون مستخدم، ويقدم خاصية تبادل الرسائل والمحادثات الصوتية وكذلك خدمات غرف الدردشة كما يمكن مشاركة الملفات الكبيرة، الذي يثقل من كونه البديل المناسب لتطبيق الواتساب، كما أنه متوافر على متاجر التطبيقات المختلفة بحيث يمكن تحميله على كافة الأجهزة دون أي مشكلات.

تطبيق سيجنال بديل الواتس

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تطبيق سيجنال، اكتسب شهرة واسعة خلال المدّة الأخيرة خاصة مع نشر تقارير تفيد بانتهاك الخصوصية في تطبيقات الواتساب والفيسبوك، حيث يعدّ سينجال هو التطبيق الأول من ناحية حماية خصوصية المستخدم، ويصب كامل تركيزه على هذه الخاصة ويفضلها عن أي مِيزة أخرى لديه حيث لا يسمح بأي محاول اختراق أو أي محاول تنتهك خصوصية المستخدم، واتبعه الكثير من التطبيقات والأكثر من ذلك استخدام تطبيقات أخري بروتوكول سينجال للخصوصية ضمن البرمجيات الداخلية مثل تطبيق تليجرام وفايبر وسكايب وغيرها.

سناب شات

في الوقت الذي تعطلت الخدمة فيه عن الانستجرام والواتس اب والفيس بوك، اتجه الكثير من المستخدمين إلى تطبيق سناب شات كبديل أمثل في تبادل المحادثات والصور خاصة بين مرحلة الشباب والمراهقين الذي يحسنون التعامل مع التطبيق، خاصة المتعودين على بالاهتمام بنشر الصور وتبادلها، وعلى الرغم من إن سناب شات ليس مناسبا لإجراءات الاتصالات الهامة لكنه مفيدا لإبقاء التواصل حيا عن طريق الرسائل والصور.

الرسائل النصية

يظل الحل التقليدي الكلاسيكي هو الرسائل النصية هو البديل المتوافر بشكل مستمر في حالة تعطل الواتساب، حيث يمكن إرسال الرسائل النصية sms كطريقة لإيصال الرسائل الهامة وتبادلها بين الأشخاص حيث تكون الخدمة متاحة ومتوافرة في أي وقت وفي أي مكان ولا ترتبط بالاتصال بشبكة الإنترنت وعادة ما تكون بمقابل مادي.

يذكر أن الأزمة الأخيرة لتعطل التطبيقات المتعلقة بالفيس بوك تسببت في خسارة مارك زوكربيرج مؤسس الشركة أكثر من 7 مليارات دولار أمريكي خلال الساعات المتعطلة بالإضافة إلى تراجع سهم فيس بوك في البورصة، حيث تعرض لموجة بيعية وانخفض بأكثر من 5%.