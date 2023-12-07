اغتنم الفرصة.. عرض رائع على هاتف Honor 90 5G بمواصفات فائقة وسعر مناسب

يتابع العديد من المستخدمين العروض المقدمة على الهواتف الذكية خلال هذه الفترة، حيث قدمت منصة HTech الهندية عرضاً رائعاً هاتف Honor 90 5G بخضم مميز من خلال عرض HONOR Days الترويجي، مما يوفر لجميع المستهلكين فرصة الاستفادة من تلك الصفقات الجذابة على ذلك الهاتف المميز حتى يوم 8 ديسمبر 2023.

خلفية هاتف Honor 90 5G - مصدر الصورة: صدى لبلد

عرض على هاتف Honor 90 5G

حرصت المنصة الهندية على عمل عرض على هاتف هونر المميز، وذلك من خلال خصم فوري بقيمة 3000 روبية هندية، وهو ما يعادل نحو 1100 جنيه مصري، ويُعد ذلك الهاتف من الهواتف المتميزة التي تتفوق على هواتف سامسونج.

مواصفات هاتف هونر

يتميز هاتف Honor 90 5G بشاشة كبيرة بقياس 6.7 بوصة، وهى من نوع AMOLED، حيث تقدم الشاشة صوراً نابضة بالحياة، وذلك مع دعم 10 ألوان بت، ويضمن ذلك الهاتف المميز تجربة رائعة للمستخدمين، وذلك بفضل معدل التحديث الذي يبلغ نحو 120 هرتز.

مميزات الهاتف

تعزيز الأمان من خلال مستشعر بصمة الإصبع.

يدعم تقنية Bluetooth 5.2.

منفذ USB من النوع C للشحن ونقل البيانات.

الاتصال على مكبر صوت واحد.

يحتوي هاتف هونر المميز على مساحة تخزين داخلية كبيرة والتي تصل إلى 512 جيجا بايت، حيث أنها مدعومة بمعالج قوي من نوع Snapdragon 7 Gen 1 Accelerated Edition المصممة بعملية 4 نانومتر، و12 جيجا بايت لذاكرة الوصول العشوائية “رام”، من أجل القيام بالعديد من المهام بكفاءة.

الكاميرا

يتميز هاتف هونر Honor 90 5G بكاميرا خلفية ثلاثية كما يلي:

كاميرا واسعة الزاوية بدقة 12 ميجابكسل.

كاميرا عمق بدقة 2 ميجابكسل.

مستشعر رئيسي مثير للإعجاب بدقة 200 ميجابكسل للحصول على وضوح استثنائي.

كما يحتوي هاتف هونر الجديد على كاميرا أمامية بدقة 50 ميجابكسل، حيث أنها مزودة بتقنية AI Vlog 2.0 من أجل التقاط صور سيلفي مميزة، وإجراء مكالمات الفيديو مع الأصدقاء والأقارب.

نظام التشغيل

يعمل الهاتف مع نظام التشغيل MagicOS 7.1، وهو مبني على نظام التشغيل أندرويد 13 “Android 13″، وهو نظام تشغيل مميز مع التحديثات الأخيرة.

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البطارية

يعمل الهاتف ببطارية مميزة سعتها 5000 مللي أمبير في الساعة، حيث يوفر الهاتف عمراً طويلاً للبطارية، وتدعم البطارية الشحن السريع بسرعة تصل إلى 66 واط.