اعرف إزاي..محدش هيقدر ياخد screenshot في صورك على واتساب تاني

أعلن مارك زوكربيرج على حسابه الرسمي على فيسبوك أن واتساب WhatsApp يعمل على توفير ميزات جديدة تعزز من حماية خصوصية مستخدميه، ومن هذه الميزات إمكانية إخفاء حالة اتصال الشخص بالإنترنت مثل متصل الآن أو أخر ظهور حيث ينزعج البعض أحياناً من معرفة المستخدمين الآخرين بحالة اتصالهم لذلك يفضلون إخفائها، وأيضًا سيمكن واتساب مستخدميه من إمكانية منع المستخدمين الآخرين من أخذ الصورة المرسلة عند تفعيل ميزة “العرض مرة واحدة” screenshot، وقد ذكر مارك أيضاً أن واتساب يختبر حالياً ميزة أخرى تحمي خصوصية المستخدم وهي عدم إعلام أعضاء الجروبات المشترك بها في حال خروجه منها.

تفاصيل ميزات واتساب الجديدة

ميزة عدم أخذ screenshot لأي صورة تدعم “العرض مرة واحدة”

في العام الماضي كان واتساب قد طرح ميزة جديدة لمستخدميه وهي إمكانية “العرض مرة واحدة” أو “View Once” عند إرسال الصور ومقاطع الفيديو، حيث تختفي الصور أو الفيديوهات بمجرد فتحها ورؤيتها، ومع ذلك كان البعض يستخدم خاصية لقطة الشاشة للاحتفاظ بالصور مما أزعج المستخدمين، لذلك يعمل واتساب الآن على تطوير إمكانية منع اخذ screenshot للصور ذات العرض مرة واحدة.

وعند محاولة أي شخص أخذ ScreenShot لصورة مرسلة بميزة “العرض مرة واحدة”، سيعذر عليه ذلك.

إمكانية إخفاء الظهور أونلاين للمستخدمين الآخرين

ميزة إخفاء حالة الاتصال بالإنترنت التي يعمل واتساب الآن علي اختبارها لهواتف الأندرويد و الآيفون هي ميزة تزيد من خصوصية المستخدم، وتمنع الشعور بالإزعاج او المراقبة من المستخدمين الآخرين.

ويمكن إخفاء حالة واتساب أو “آخر ظهور” Last Seen و “متصل” online لجميع المستخدمين أو جهات الاتصال أو استثناء البعض من جهات الاتصال.

ميزة إمكانية الخروج من أي جروب دون علم أعضاء الجروب

عادة ما يصيبنا جميعاً الملل أو الانزعاج من كثرة الجروبات وكثرة الرسائل التي نتلقاها من هذه الجروب، لذلك نرغب في مغادرة هذه المجموعات ولكن مما يمنعنا هو الحرج من الأعضاء في حال المغادرة، لذلك صرح مارك أن واتساب يعمل على تطوير ميزة جديدة تتيح للمستخدم الخروج من المجموعات دون إشعار الأعضاء بخروجه، ولكن كما ذكرت بعض المواقع أن مسئولي الجروبات سيكون لديهم إمكانية معرفة من يغادر الجروب.