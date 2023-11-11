اعدادات بسيطة تجعل كاميرا iPhone احترافية لالتقاط صور مثل المشاهير

كاميرا ايفون هي واحدة من أفضل الكاميرات في عالم الموبايل، ولكن هناك بعض الإعدادات التي يمكنك ضبطها لتحسين جودة الصور التي تلتقطها، وهذه الإعدادات لا يعرفها الكثير، فإذا كنت من مستخدمي iPhone فإنه يجب عليك تفعيل هذه الاعدادات والتي لا تستغرق اكثر من 5 دقائق للحصول على صور احترافية من خلال كاميرا ايفون الخاص بك.

ضبط كاميرا ايفون

التقاط صور مثل المشاهير

اليكم مجموعة الخطوات بالصور التوضيحية للحصول على افضل صور باستخدام كاميرا الايفون والتقاط افضل الصور مثل المشاهير بمتابعة الخطوات التالية:

من اعدادات الهاتف ادخل على الكاميرا.

من التنسيقات التبديل الى خيار “عالي الكفاءة” ثم تفعيل خيار الـ Apple RroRAW.

نذهب على تنسيق الفيديو ثم ضبطه على ( 4K ومعدل إيطار 60 ثانية).

اختيار تسجيل صوت استيريو ثم تفعيل خيار المربعات.

وبهذه الخطوات تحصل على صورة بأعلى جودة واليكم الصور التوضيحية لضبط اعدادت كاميرا الايفون لالتقاط افضل صور.

وكذلك وضح الخبير التقني سعد الضاوي عبر حسابه الرسمي بموقع تويتر، عن اعدادات كاميرا ايفون والتي تجعل صورك احترافية وذلك بمتابعة الفيديو التالي:

اعدادات بكاميرا الايفون لازم تفعلها عشان تصير كاميرا جهازك احترافية. 👏🏼 pic.twitter.com/CSvh1vNW5v — سعد الضاوي📱 (@MrSaa3d) August 21, 2023

والجدير بالذكر أنه اذا قمنا بتفعيل هذه الخيارات، سوف تأخذ منك مساحة تخزين كبيرة بجهازك سواء كانت صوراً عادية اوفيديو، وكلما ارتفعت الدقة كل ما أخذت الصور مساحة اكثر على الذاكرة، لذا يجب عليك حذف الصور الغير مرغوبة، ويمكنك مراجعة تخزين الهاتف.

شرح ادوات ضبط الكاميرا

فيما يلي وصف اعدادات الكاميرا الخاصة بجهاز الايفون، ووظيفة كل اداة في ضبط الكاميرا كما هو موضح بالجدول التالي:

اعددات الكاميرا الوصف تفعيل وضع HDR يسمح بأخذ عدة صور بمستويات مختلفة من الإضاءة ودمجها في صورة واحدة ذات نطاق ديناميكي عالي، مما يساعد على تحسين جودة الصور في ظروف الإضاءة المنخفضة أو المتباينة. استخدام وضع التصوير اليدوي يسمح بالتحكم اليدوي في إعدادات الكاميرا مثل السرعة والفتحة و ISO، مما يمنح المستخدم مزيدًا من التحكم في مظهر الصورة. استخدام وضع التصوير الاحترافي يوفر مجموعة واسعة من الإعدادات اليدوية، بما في ذلك التركيز والتعرض والتوازن الأبيض ودرجة الحرارة والسطوع والتشبع والحدة والضوضاء. وضع التركيز يحدد النقطة التي سيتم التركيز عليها في الصورة، يمكن ضبط وضع التركيز يدويًا أو تركه تلقائيًا. وضع التعرض يحدد مقدار الضوء الذي سيتم السماح به في الصورة، يمكن ضبط وضع التعرض يدويًا أو تركه تلقائيًا. التوازن الأبيض يضبط درجة حرارة اللون في الصورة، يمكن ضبط التوازن الأبيض يدويًا أو تركه تلقائيًا. درجة الحرارة يضبط درجة حرارة اللون في الصورة، يمكن ضبط درجة الحرارة يدويًا أو تركها تلقائيًا. ضبط السطوع يضبط مستوى السطوع في الصورة، يمكن ضبط السطوع يدويًا أو تركه تلقائيًا. ضبط التشبع يضبط درجة التشبع في الصورة، يمكن ضبط التشبع يدويًا أو تركه تلقائيًا. ضبط الحدة يضبط درجة الحدة في الصورة، يمكن ضبط الحدة يدويًا أو تركها تلقائيًا. ضبط الضوضاء يضبط مستوى الضوضاء في الصورة، يمكن ضبط الضوضاء يدويًا أو تركها تلقائيًا.

استخدام حامل ثلاثي القوائم لمنع الاهتزاز.

استخدام فلاش LED أو فلاش خارجي لإضافة الضوء إلى الصور في ظروف الإضاءة المنخفضة.

الاقتراب من الموضوع المراد تصويره للحصول على صورة أكثر حدة.

استخدام الإطارات لإنشاء تكوينات مثيرة للاهتمام.

تجربة زوايا التصوير المختلفة.

مع بعض الممارسة والتجريب، يمكنك استخدام كاميرا iPhone الخاصة بك لالتقاط صور احترافية لتبدو رائعة.