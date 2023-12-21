اعتبارا من اليوم مايكروسوفت تتيح إنشاء الموسيقى بالذكاء الاصطناعي عبر Copilot

أعلنت مايكروسوفت عن إتاحة إمكانية إنشاء الموسيقى وتأليف الأغاني باستخدام الذكاء الاصطناعي من خلال تجميع أداة Suno في مساعد Copilot.

تتيح تلك الأداة للمستخدمين إنشاء أغانٍ كاملة بما في ذلك الكلمات والألحان والأصوات، عندما يقوم المستخدم بإدخال أمر نصي إلى مساعد الذكاء الاصطناعي Copilot في نظام التشغيل ويندوز.

يمكن لمستخدمي Copilot تفعيل أداة Suno عن طريق تشغيل متصفح Edge ثم زيارة موقع Copilot.Microsoft.com وتسجيل الدخول باستخدام حساب مايكروسوفت الخاص بهم، ومن ثم تفعيل إضافة Suno بالضغط عليها.

في منشور على موقعها الرسمي، صرحت مايكروسوفت قائلة: “نعتقد أن هذه الشراكة ستفتح آفاقًا جديدة للإبداع والمتعة، وستجعل إنشاء الموسيقى متاحًا للجميع”، وأشارت إلى أنها ستبدأ في توفير الميزة الجديدة اعتبارًا من اليوم، وسيتم توفيرها لجميع المستخدمين تدريجيًا خلال الأسابيع القليلة القادمة.

تعاون بين كبرى الشركات في تقنيات توليد الموسيقى باستخدام الذكاء الاصطناعي

تستثمر الشركات الكبرى والناشئة على نطاق واسع في تطوير تقنيات توليد الموسيقى باستخدام الذكاء الاصطناعي، فقد تعاونت جوجل مع شركتي Lyria وDream Track لإنشاء محتوى موسيقي ونغمات لمنصة YouTube، ويعمل فريق Google أيضًا على تطوير نماذج خاصة به لتوليد الموسيقى، كما أطلقت Meta نماذج AudioGen وMusicGen سابقًا لتوليد الأصوات والموسيقى باستخدام الذكاء الاصطناعي، وتمتلك شركة OpenAI مشروعًا مماثلًا يسمى JukeBox.

يتم تدريب جميع نماذج توليد الأصوات والموسيقى على المواد المتاحة على الإنترنت، بما في ذلك المحتوى المحمي بحقوق الطبع والنشر، بحيث يتعلم خوارزميات الذكاء الاصطناعي من هذه المواد ويحاولون محاكاتها، ومع ذلك لا تزال مخرجات أدوات الذكاء الاصطناعي وكيفية عملها مثار جدل واسع نظرًا لغياب قوانين واضحة وتشريعات ملزمة ومنظمة.