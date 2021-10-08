اطلاق أرخص تابلت في الأسواق Nokia T20 بمزايا غير مسبوقة

هناك الالاف من الأشخاص يريدون شراء تابلت، ولكن تقف الأسعار الغالية لأجهزة التابلت حائل دون تحقيق تلك الرغبة، وخلال الساعات الماضية قامت شركة “نوكيا” الرائدة في مجال التكنولوجيا باطلاق أرخص تابلت في الأسواق منذ 2015، وقد حمل الجهاز اسم “Nokia T20″، وعلى الرغم من سعره الرخيص إلا أن به مواصفات جبارة وغير مسبوقة تجعله يتصدر قائمة الأكثر مبيعا.

تابلت Nokia T20

هذا وقد أوضحت شبكة CNBC الأمريكية، أن جهاز تابلت نوكيا Nokia T20 يعتبر من أفضل أجهزة التابلت الموجودة حاليا، وبفضل مزاياه الرائعة من المتوقع أن يكون منافسا شرسا لأجهزة سامسونج، وكذلك لأجهزة آيباد من شركة آبل، وخلال السطور القادمة سنقدم لكم أفضل مزايا التابلت الذي يمكنك من اتمام الكثير من المهمات بسهولة، فكل ما تحتاجه هو اضافة شريحة وتوصيل التابلت بشبكة الانترنت.

مزايا تابلت نوكيا Nokia T20

وهناك الكثير من المزايا التي تجعل التابلت في قائمة الأكثر مبيعا، لعل من أبرزها:

التابلت به شاشة بجودة فائقة 2K، قياس 10.4 بوصة من نوع LCD وبدقة 2000 x 1200 بيكسل، وشهادة SGS لتقليل خطر الضوء الأزرق على العين، وبالتالي ستتمتع بمشاهدة الصورة بدقة ممتازة.

شحن البطارية يستمر حتى 15 ساعة، حيث تبلغ البطارية 8200 مللى أمبير، وتدعم الشحن السريع بقة 15 واط، وشاحن يبلغ 10 واط.

كاميرا خلفية بدقة 8 ميجا بيكسل، وكاميرا أمامية بدقة 5 ميجا بيكسل.

سعر تابلت نوكيا Nokia T20

سعر جهاز تابلت Nokia T20 يقدر بـ250 دولار، أي 4000 جنيه مصري.