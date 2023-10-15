اضبط فورًا تردد قناة ماجد على جميع الأقمار 2023 لمحتوى ممتع ومفيد للأطفال

قناة ماجد واحدة من أشهر القنوات الترفيهية على التلفاز حيث تقدم عددًا من الأفلام والعروض الكرتونية المميزة والأناشيد، كما أنها تهتم كثيرًا بتقديم محتوى تعليمي وترفيهي يلائم المراحل العمرية المختلفة من الأطفال.

تردد قناة ماجد

قناة ماجد للأطفال على العرب سات

العديد من الأطفال بالوطن العربي يعشقون مشاهدة قناة ماجد التي تعرض لهم الأناشيد والأفلام الكرتونية الممتعة فضلًا عن تقديم عروض تعليمية متنوعة بطريقة ترفيهية، وذلك ما يزيد من اهتمام الآباء بتنزيل القناة على شاشات التلفاز، والجدير بالذكر أن القناة تمتلك أكثر من تردد على الأقمار الصناعية المختلفة، وإليك إحداثيات القناة على قمر العرب سات:

القمر الصناعي: Arabsat.

اسم القناة: Majid Kids TV.

تردد القناة: 11804.

معدل الترميز: 27500.

اتجاه الاستقطاب: الأفقي.

معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

الجودة: HD.

تردد القناة على النايل سات

القمر الصناعي: Nilesat.

اسم القناة: Majid Kids TV.

تردد القناة: 12467.

معدل الترميز: 27500.

اتجاه الاستقطاب: الأفقي.

معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

الجودة: HD.

ضبط تردد قناة ماجد على جهات الرسيفر

إذا كنت تبحث على طريقة تنزيل قناة ماجد على شاشة التلفاز وضبط التردد فقط عليك اتباع الخطوات التالية: