“استقبل” تردد قناة تايم سبورتس TIME SPORTS الناقلة لمباريات الحصرية

تردد قناة تايم سبورتس الناقلة لمباريات بطول الأمم الإفريقية، بدأ يبحث عنها جميع المصريين لمتابعة المباريات التي تبث في البطولة الإفريقية خاصة بعدما طرح رئيس مجموعة إعلام المصريين تامر أمين، الإعلان الترويجي الأول لقناة Time Sport الناقلة لمباريات بطولة الأمم الأفريقية، وعبره تم إيضاح تردد قناة تايم سبورتس الناقلة لمباريات بطول الأمم الإفريقية، المذاعة عبر الالقمر الصناعي نايل سات.

أما عن كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم هي بطولة ينظمها الاتحاد الأفريقي لكرة القدم كل عامين بين الدول الأفريقية المتأهلة من التصفيات لتحديد بطل القارة الأفريقية وهي مصنفة البطولة الثالثة على العالم بعد كأس العالم وكأس الأمم الأوروبية لشدة منافساتها حيث تضم المنتخبات التي تتأهل إلى نهائيات البطولة نخبة من اللاعبين الأفارقة.

تردد قناة تايم سبورتس

تردد قناة تايم سبورتس الناقلة لمباريات بطول الأمم الإفريقية، التي سيبدأ بثها بدء من السبت 25 مايو 2019، هو:

تردد القناة عبر نايل سات هو 11449 أفقي، بمعادل ترميز 27500، أما البث الأرضي سيكون عبر UHF 32.

كما أذاع التلفزيون المصري، عبر قنواته المختلفة، تنويهات للمشاهدين، بشأن كيفية استقبال البث الأرضي الرقمي ، و يأتي ذلك وسط استعدادات التلفزيون المصري لنقل منافسات بطولة كأس أمم إفريقيا 2019.

تردد قناة تايم سبورتس الجديدة

قناة تايم سبورتس الناقلة لمباريات بطول الأمم الإفريقية تضم مجموعة من نجوم الإعلام الرياضي في مصر، وستعرض مباريات بطولة الأمم الأفريقية عبر البث الأرضي.

ومنذ أيام، كشف مدير اللجنة المنظمة لكأس الأمم الأفريقية 2019 لكرة القدم، محمد فضل،عن تميمة المسابقة التي تستضيفها مصر من 21 يونيو حتى 19 يوليو المقبل، والتميمة عبارة عن طفل اسمه “توت” ويبلغ من العمر 12 عاما، ومن المقرر أن يكون كأس أفريقيا لعام 2019، الطبعة الثانية والثلاثين من كأس أفريقيا للأمم، التي ينظمها اتحاد كرة القدم الأفريقية، يتم إقامتها في مصر.

وفي ذلك التقرير قدمنا لكم طريقة متابعة المباريات سواء من خلال تردد قناة تايم سبورتس الناقلة لمباريات بطول الأمم الإفريقية، أو بالاعتماد على التلفزيون الأرضي، فعليك اختيار الطريقة المناسبة بك من أجل مشاهدة تلك التي تريدها.