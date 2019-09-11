اضبط تردد قناة ام بي سي ماكس mbc max على كافة الأقمار الصناعية

تعتبر قناة ام بي سي ماكس mbc max ضمن أبرز القنوات التي تقدم محتوى مميز وفريد من نوعه، وتتميز قناة ام بي س ماكس كونها من ضمن مجموعة قنوات الام بي سي المتواجدة في الشرق الأوسط، هذا وقد إستطاعت القناة أن توصل إلى كل بيت في الوطن العربي، بسبب المحتوى المميز الذى تقدمه القناة، وتتميز القناة كونها بأنها تقدم الأفلام الأجنبية مترجمة إلى اللغة العربية، وتعمل على نقل الأفلام الجديدة والحصرية والقيام بترجمتها وعرضها على الشاشة العربية، ونستعرض لكم من خلال موقع نجوم مصرية تردد قناة ام بي سي ماكس لضبط إشارتها على القمر الصناعي.







قناة ام بي سي ماكس الفضائية

تعتبر من أبرز القنوات التي تقدم محتوي أجنبي مترجم إلى اللغة العربية وتتميز قناة ام بي سي ماكس كونها أحد قنوات مجموعة الأم بي سي، والذي يعتبر أكبر الكيانات الإعلامية في الشرق الأوسط، وتعمل على تقديم العديد من البرامج المتنوعة لما هو هادف.







تردد قناة ام بي سي ماكس على كافة الأقمار الصناعية

يبحث الكثير عن تردد قناة ام بي سي ماكس كونها أحد أبرز القنوات التي تقدم محتوى حصري ومميز، ويسعى الكثير لضبط تردد القناة من اجل متابعة ما تقدمه القناة من محتوي مميز، حيث يمكنك ضبط تردد القناة من خلال الجدول التالي:-







تردد القناة القمر الصناعي معدل الترميز القطبية معامل التصحيح 11938 نايل سات 27500 v 3/4 11919 عرب سات 27500 v 3/4