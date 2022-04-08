اضبط تردد قناة المجد للقرآن الكريم 2022 قرآن يتلى آناء الليل وأطراف النهار

من منا لا يبحث عن تردد قناة المجد للقرآن الكريم ؟ حيث تعتبر تلك القناة من أهم قنوات التليفزيون ومن أساسيات كل بيت مصري، حيث يبدأ بها المصريون يومهم بالاستماع إلى تلاوات القرآن العطرة وبأصوات أحب الشيوخ والمقرئين المصريين سواء القدامى أو الجدد والشيوخ العرب كذلك، ومع حلول شهر رمضان المبارك وحرص المسلمين على الاستفادة من نفحاته العظيمة فإنهم يحرصون على متابعة قناة المجد للقرآن الكريم ضمن باقة القنوات الدينية التي يتابعونها بانتظام، لذلك نحن اليوم عبر هذا المقال سوف نتناول معا أهم الأخبار الواردة بشأن تردد قناة المجد للقرآن الكريم على قمر النايل سات من أجل الاستمتاع بآيات الذكر الحكيم.

قناة المجد للقرآن الكريم

قناة المجد للقرآن الكريم هي قناة سعودية الجنسية من فئة القنوات الدينية المتنوعة، وهي تابعة لشبكة المجد الإعلامية، تم إطلاقها في يوم 2 مايو لعام 2003 الموافق الأول من ربيع الأول لعام 1423 هجريا وسط احتفاء الجمهور كونها أول قناة تذيع القرآن في ال 24 ساعة، حتى أن شعارها قرآن يتلى آناء الليل وأطراف النهار.

تردد قناة المجد للقرآن الكريم

من أجل الاستمتاع آيات الذكر الحكيم يرجى ضبط جهاز الرسيفر الخاص بك على معلومات الاستقبال الخاصة بالقناة كما هو موضح

اسم القمر: نايل سات Nile Sat

اسم القناة؛ المجد للقرآن الكريم Almajd

تردد القناة: 11372

معدل الترميز: 27500

معامل الاستقطاب: رأسي

معامل تصحيح الخطأ: 5 /6

الجودة: SD