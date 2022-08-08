“اضبط الآن” تردد قناة روتانا خليجية 2022 علي الأقمار الصناعية نايل سات وعرب سات

أعلنت قنوات روتانا عن تحديث قناة روتانا خليجية، وهي واحدة من أهم القنوات السُّعُودية المعروفة على القمر الصناعي نايل سات، وتعتبر هذه القناة مخصصة في عرض الكثير من المسلسلات الخليجية، والبرامج وغيرها، وسنقوم بتوضيح تردد القناة الجديد 2022.

روتانا خليجية نايل سات 2022

تعتبر روتانا خليجية هي قناة خاصة بمجموعة قنوات روتانا، توفير الأفلام والمسلسلات والبرامج وغيرها التي جعلتها من القنوات المميزة وجعلت لنفسها شهرة عالمية، وخاصة في دول الخليج، وقامت بوضع الكثير من المبادئ، وهذه القناة تقدم محتوى يتناسب مع كافة الفئات العمرية في الوطن العربي، وقد تم تأسيسها في البداية لتكون قناة غنائية، وبعد ذلك بدأت بالاهتمام بالأمور الأخرى، مثل مجالات الترفيهية، والمجتمع والفن، والاهتمام بالمجتمع الخليجي.

أهم مميزات روتانا خليجية

تتميز روتانا خليجية منذ بدايتها في دول الوطن العربي بمميزات عديدة ومنها:

أن القناة تقدم محتوى يتناسب مع جميع الفئات طوال اليوم بدون توقف.

تعمل القناة بجودة عالية بتقنية HD.

تقوم قناة روتانا خليجية بتقديم مجموعة فنية وقامت بتغيير محتواها حتى توصيل رسالة التي تم انطلاق البث من أجلها.

تهتم بتقديم محتوى ترفيهي مميز من المسلسلات الخليجية، والبرامج.

تردد روتانا خليجية على النايل سات.

قامت مجموعة قنوات روتانا بتغير التردد لقناة روتانا خليجية ٢٠٢٢ علي القمر الصناعي نايل سات والتي يتابعها العديد من الأشخاص في الوطن العربي، وللتعرف على التردد الجديد تابع التالي:

تردد قناة روتانا خليجية نايل سات : 11295.

الاستقطاب للقناة : افقي.

معامل الترميز للقناة : 27500.

معامل تصحيح الخطأ للقناة: ٣/4.

تردد روتانا خليجية علي العرب سات

قامت مجموعة قنوات روتانا بتغير التردد لقناة روتانا خليجية 2022 علي القمر الصناعي عرب سات والتي يتابعها العديد من الأشخاص في الوطن العربي، وللتعرف على التردد الجديد تابع التالي: