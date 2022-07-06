اضبط الآن … تردد قناة السعودية قرآن والسعودية سنة على نايل سات

يعتبر تردد قناة السعودية قرآن و السعودية سنة من أكثر الترددات بحثا هذه الأيام، وذلك بسبب إقتراب عيد الأضحى المبارك وإقتراب موسم الحج أيضا الذي يكون في السعودية، وتبث قناة السعودية قرآن الطواف بالكعبة مباشرة بدون إنقطاع، مع تلاوة القرآن الكريم.

قناة السعودية قرآن:

السعودية قرآن هي قناة سعودية تختص ببث تلاوات قرانية لجميع السور الموجودة في القرآن الكريم، وبأصوات شيوخ مختلفين و متعددين، كما أن قناة السعودية قرآن تشتغل 24 على 24 ساعة بدون توقف كما تبث كل يوم بث مباشر من بيت الله الحرام.

قناة السعودية سنة:

هي قناة مختص في السنة النبوية الشريفة، وتقوم ببث مباشر من المسجد النبوي الشريف، مع سرد الأحاديث النبوية الشريفة.

وفي هذه الأيام المباركة التي ستكون فيها ايام الحج سيكثر عليهما البحث، ومنا من لايجدهما على تلفازه، إذن فهذه فرصة مناسبة لإدخال ترددهما و إضافتهما إلى بقية القنوات الموجودة لديكم، والآن سنقدم لكم التردد الخاص بقناة السعودية قرآن والسعودية سنة، على النايل سات.

اضبط الآن تردد قناة السعودية قرآن على النايل سات

القمر التردد نايل سات التردد: 12149. معدل الترميز: 27500. معدل الاستقطاب: أفقي H. معامل تصحيح الخطأ: 3/4

اضبط الآن تردد قناة السعودية سنه على نايل سات

القمر التردد نايل سات التردد: 12149. معدل الترميز: 27500. معدل الاستقطاب: أفقي H. معامل تصحيح الخطأ: 3/4

طريقة ضبط تردد قنوات السعودية قرآن والسعودية سنه على التلفاز.

الخطوة الأولى: اضغط على menu او القائمة.

الخطوة الثانية: اضغط على التثبيت.

الخطوة الثالث: اضغط على البحث اليدوي للقنوات و أدخل التردد ثم إضغط على بحث.