اضبط الآن تردد اون اي on e على النايل سات لمتابعة أجمل البرامج والمسلسلات الرمضانية

يبحث الكثير من جماهير التلفزيون المصري والوطن العربي عن ضبط تردد اون اي on e من أجل متابعة القناة في رمضان، وذلك لأنها تهتم بعرض الكثير من البرامج والمسلسلات الشيقة في رمضان لسنة 2022 والتي تقوم ببثها بشكل جديد وحصري، ومن المعروف عن جماهير مصر حبهم لمتابعة التليفزيون في رمضان بالذات، لذلك نحن اليوم عبر هذا المقال نستعرض معا معلومات استقبال تردد أون أي on e على قمر النايل سات 2022.

أسباب تغير تردد اون اي on e

كثيرا ما يحدث تغييرا في تردد القنوات، ويعود ذلك لأحد الأسباب التالية:

حدوث انحراف في مسار بث القناة مما يؤدي إلى توقف العمل بالتردد القديم وضرورة تحديثه إلى تردد جديد.

رغبة إدارة القناة في تحديث مستويات خدمة الصوت والصورة وتقنيات البث إلى مستوى أعلى في الجودة، كما يلزم تغيير التردد.

قد يعود تغيير تردد اون اي on e إلى نهاية صلاحية التردد القديم فظهرت الحاجة إلى تحديثه.

تردد اون اي on e على النايل سات

من أجل مشاهدة مجانية وممتعة لأجمل المسلسلات الرمضانية والبرامج لهذا العام بشكل حصري يرجى ضبط الرسيفر الخاص بك على معلومات الاستقبال الخاصة بالقناة مثل الآتي:

اسم القناة: اون اي on e

اسم القمر: نايل سات Nilesat

تردد القناة: 11861

معدل الترميز: 27500

معامل الاستقطاب: رأسي

معامل تصحيح الخطأ: 6/5

الجودة: إتش دي HD