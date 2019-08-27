اضبط إشارة قناة الكأس من أجل متابعة الاتحاد والهلال في بطولة دوري ابطال اسيا

تعتبر مباراة الاتحاد والهلال في ذهاب ربع نهائي بطولة دوري آبطال أسيا، من أبرز المباريات التي سوف تلعب في هذا اليوم الثلاثاء الموافق 27-08-2019، وسوف تنقل المباراة من خلال العديد من القنوات الرياضية، ومن أبرز تلك القنوات قناة بي ان سبورت الرياضية، بالإضافة إلى قناة الكأس الرياضية، هذا ويعتبر الفريقان من أبرز الأندية السعودية ويأمل الجمهور السعودي في أن تكون مباراة نارية وجميلة بين الفريقان، إما مشجعي الفريق الهلالي فيأمل بفوز فريقهم في المباراة والتأهل من أجل حصد بطولة دوري ابطال اسيا، فيما سيعمل نادي الإتحاد على الفوز في المباراة من أجل مصلاحة جماهيره بعد الأداء المخيب خلال الموسم الماضي.

بطاقة مباراة الاتحاد والهلال في بطولة دوري ابطال اسيا

المباراة القناة الناقلة موعد المباراة ملعب المباراة الاتحاد × الهلال قناة الكأس

قناة بي ان سبورت

يوتيوب الاتحاد الأسيوي 8:45 مساءاً بتوقيت دولة المملكة العربية السعودية

7:45 مساءاً بتوقيت دولة جمهورية مصر العربية

8:45 مساءاً بتوقيت دولة فلسطين الجوهرة المشعة

تردد قناة الكأس الناقلة لمباراة الاتحاد والهلال في ربع نهائي بطولة دوري آبطال آسيا

نرصد لكم من خلال موقع نجوم مصرية، تردد قناة الكأس من أجل متابعة مباراة الاتحاد والهلال في ذهاب ربع نهائي بطولة دوري آبطال أسيا، ويمكنك عزيزي الزائر ضبط تردد القناة، والإستمتاع بمتابعة المباراة من خلال التردد التالي :-

القمر التردد الاستقطاب معامل الترميز معامل التصحيح نايل سات 1191912149 hh 2750027500 3\46\5 عرب سات 12245 v 27500 5/6 بدر 6 12418 h 27500 5/6

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