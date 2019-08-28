اضبط إشارة قناة أبوظبي الرياضية AD SportsTV الناقلة لمباراة الكويت والشرطة في البطولة العربية للأندية

تعتبر قناة أبوظبي الرياضية AD SportsTV من أبرز القنوات الرياضية في الوطن العربي، لما تقدمه القناة من محتوى حصري ومميز، وتعتبر القناة ضمن قائمة أفضل وأجود القنوات العربية التي تعمل على تقديم أفضل محتوى مميز في الوطن العربي، وتعمل القناة على نقل العديد من البطولات المحلية والعالمية، ومن أبرز تلك البطولات بطولة العربية للأندية والعديد من البطولات الأخرى، وتقوم بنقل المباريات المهمة العالمية كأس السوبر الإسباني وكأس السوبر الإيطالي.

بطاقة مباراة الكويت والشرطة في البطولة العربية للآندية

المباراة الكويت × الشرطة القناة الناقلة قناة ابوظبي الرياضية 1 موعد المباراة 8:15 مساءاً بتوقيت دولة المملكة العربية السعودية

7:15 مساءاً بتوقيت جمهورية مصر العربية

8:15 مساءاً بتوقيت دولة فلسطين الملعب استاد الكويت

تردد قناة ابوظبي الرياضية الناقلة لمباراة الكويت والشرطة

يبحث الكثير من المتابعية لكرة القدم في الوطن العربي عن تردد قناة ابوظبي الرياضية الناقلة للبطولة العربية للاندية، هذا وسوف يتم نقل المباراة من خلال استديو تحليلي من أجل الوقوف على كافة الأحداث الرياضية التي تقوم القناة بنقلها، حيث يمكنك ضبط تردد القناة من خلال الجدول التالي :-