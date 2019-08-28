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اضبط إشارة قناة أبوظبي الرياضية AD SportsTV الناقلة لمباراة الكويت والشرطة في البطولة العربية للأندية

كتب حسين كرازفي آخر تحديث
اضبط إشارة قناة أبوظبي الرياضية AD SportsTV الناقلة لمباراة الكويت والشرطة في البطولة العربية للأندية
أحدث تردد لقنوات أبو ظبي الرياضية الأولي والثانية HD على نايل سات وعرب سات

تعتبر قناة أبوظبي الرياضية AD SportsTV من أبرز القنوات الرياضية في الوطن العربي، لما تقدمه القناة من محتوى حصري ومميز، وتعتبر القناة ضمن قائمة أفضل وأجود القنوات العربية التي تعمل على تقديم أفضل محتوى مميز في الوطن العربي، وتعمل القناة على نقل العديد من البطولات المحلية والعالمية، ومن أبرز تلك البطولات بطولة العربية للأندية والعديد من البطولات الأخرى، وتقوم بنقل المباريات المهمة العالمية كأس السوبر الإسباني وكأس السوبر الإيطالي.

بطاقة مباراة الكويت والشرطة في البطولة العربية للآندية

المباراةالكويت × الشرطة
القناة الناقلةقناة ابوظبي الرياضية 1
موعد المباراة8:15 مساءاً بتوقيت دولة المملكة العربية السعودية
7:15 مساءاً بتوقيت جمهورية مصر  العربية
8:15 مساءاً بتوقيت دولة فلسطين
الملعباستاد الكويت

تردد قناة ابوظبي الرياضية الناقلة لمباراة الكويت والشرطة

يبحث الكثير من المتابعية لكرة القدم في الوطن العربي عن تردد قناة ابوظبي الرياضية الناقلة للبطولة العربية للاندية، هذا وسوف يتم نقل المباراة من خلال استديو تحليلي من أجل الوقوف على كافة الأحداث الرياضية التي تقوم القناة بنقلها، حيث يمكنك ضبط تردد القناة من خلال الجدول التالي  :-

 

القمر الاصطناعيالترددمعامل الخطأمعدل الترميز
Badr 6 (26⁰ East)11804 Horizontal27500 Msps3/4
Nilesat (7⁰ West)11938 Vertical27500 Msps3/4
Optus D2 (152⁰ East)12734 Vertical22500 Msps3/4
Eurobird 1 (28.5⁰ East) – B Sky B11623 Horizontal27500 Msps2/3
Arabsat 5C (20⁰ East)3934 Left27500 Msps7/8
Hispasat 1C (30⁰West)12132 Horizontal27500 Msps3/4
Gakaxy (97⁰ West)12146 Vertical22000 Msps3/4
Asiasat 5 (100.5⁰ East)3820 Vertical27500 Msps3/4
Dish NetworkCableCableCable

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عن الكاتب

حسين كراز

كاتب ومدون فلسطيني مواليد 1993 ، عايش بفلسطين ، خريج جامعة من جامعة الأزهر حاصل على بكالوريس المحاسبة ، أحب القراءة والكتابة والسفر ، وإيضاً كتابة المحتوي في المواقع الإلكترونية

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