اضبط إشارة تردد قناة الجزائر الأرضية 2019 Télévision Algérienne وتابع برامجها المميزة
احتلت تردد قناة الجزائر الأرضية 2019 Télévision Algérienne طفرة محركات البحث على موقع جوجل العالم، لاسيما في أوقات عرض المباريات للبطولات الهامة، بالإضافة إلى زيادة البحث عن البرامج التى تعرضتها على شاشتها نظرًا لاختيارها فريق إعداد وتقديم قوي لعرض المحتوى الرياضي بالأسلوب الشيق ودون انحياز لأي طرف، واستضافة نجوم الكرة في الوطن العربي وتقديم استديوهات تحليلية عقب كل مباراة.
وتعمل قناة الجزائر الأرضية من خلال كسر شفرة القناة على مختلف أجهزة الاستقبال عبر القمر الصناعي النايل سات، لذلك نوضح كل مايخص تردد قناة الجزائر الأرضية 2019 وفك الشفرة لتشغيلها.
برامج قناة الجزائرية الرياضية Télévision Algérienne
تتميز قناة الجزائرية الرياضية Télévision Algérienne بتقديم باقة متنوعة من البرامج النشرات لمتابعة الأحداث الرياضية الهامة، ومن أبرز برامجها الآتي:
- دوري المحترفين.
- برنامج مساء الثالثة.
- في دائرة الضوء.
- تقدر تربح.
- فتاوى على الهواء.
- صباح الخير يا جزائر.
- ضيف الثالثة.
- قرائيات.
- الجزائر نت.
- الأسبوع الرياضي.
- ساعة رياضة.
تردد قناة الجزائر الأرضية
|التردد
|معامل الترميز
|القمر الصناعي
|11680
|أفقي 5/6
|النايل سات
|12674
|أفقي 3/4
|قمر(NSS 7 (22.0W
|11059
|بجودة عادية SD أفقي
|نايل سات Eutelsat 5
|11680
|H 27500
|Nilesat 7°W
|12674
|20250 H
|SES 22°W
|12240
|H 30000
|AlcomSat 25°W
|12160
|H 30000
|AlcomSat 25°W
|12054
|H 27500
|AL Yah 52°E
قناة الجزائر الأرضية
استطاعت قناة الجزائر الأرضية أن تتربع على عرش القنوات الرياضية في الوطن العربي بعد تمكنها من عرض مباريات بطولة كأس الأمم الأفريقية في السنوات الماضية الأمر الذي جعل الجميع ينتبه لها ولمه تقدمه بتقنيات الصوت والصورة العالية، والاستديوهات التحليلة المبهرة والشيقة للجماهير.
طريقة كسر شفرة قناة الجزائر الرياضية
بخصوص الأجهزة الصيني الشعبية معالج على all:
أقف على القناة واضغط من الريموت انفو Info ثم 1234 سيظهر سطر تدخيل الشفرة فتقوم باد خالها لتعمل مباشرة، ولها طريقة ثانية حيث قم بالدخول ل منيو ثم تقف على اللغة وتضغط 1234 أو 0000 وسوغ تظهر صفحة الشفرات، تدخل عليها ودخل الشفرة وفيه أنوع تدوس انفو ستجد سطر 16 رقم في أخر الصفحة ادخل عليه واكتب الشفرة غير كده جهازك محتاج سوفت توين بروتكول
طريقة وضع الشفرة لجهاز ترومان 270 أوبشن HD
قف على القناه المشفرة
اضغط من الريموت 8282
ستظهر قائمة الشفرات
ندخل التردد والشفرة
ثم OK
طريقة وضع الشفرة لجهاز اوبن سات 333.
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قف على القناه المشفرة وتدخل 8282 سوف تظهر صفحة البيس اضغط إضافة أو تعديل الشفرة
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