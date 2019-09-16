تقنية

اضبط إشارة تردد قناة الجزائر الأرضية 2019 Télévision Algérienne وتابع برامجها المميزة

بواسطة أحمد علاء محمد 0
قناة الجزائر الأرضية تردد قناة الجزائر الأرضية 2019

احتلت تردد قناة الجزائر الأرضية 2019  Télévision Algérienne طفرة محركات البحث على موقع جوجل العالم، لاسيما في أوقات عرض المباريات  للبطولات الهامة، بالإضافة إلى زيادة البحث عن البرامج التى تعرضتها على شاشتها نظرًا لاختيارها فريق إعداد وتقديم قوي لعرض المحتوى الرياضي بالأسلوب الشيق ودون انحياز لأي طرف،  واستضافة نجوم الكرة في الوطن العربي وتقديم استديوهات تحليلية عقب كل مباراة.



وتعمل قناة الجزائر الأرضية من خلال كسر شفرة القناة على مختلف أجهزة الاستقبال عبر القمر الصناعي النايل سات، لذلك نوضح كل مايخص تردد قناة الجزائر الأرضية 2019 وفك الشفرة لتشغيلها.

قناة الجزائر الأرضية
تردد قناة الجزائر الأرضية 2019


برامج قناة الجزائرية الرياضية Télévision Algérienne

تتميز قناة الجزائرية الرياضية Télévision Algérienne بتقديم باقة متنوعة من البرامج النشرات لمتابعة الأحداث الرياضية الهامة، ومن أبرز برامجها الآتي:

  • دوري المحترفين.
  • برنامج مساء الثالثة.
  • في دائرة الضوء.
  • تقدر تربح.
  • فتاوى على الهواء.
  • صباح الخير يا جزائر.
  • ضيف الثالثة.
  • قرائيات.
  • الجزائر نت.
  • الأسبوع الرياضي.
  • ساعة رياضة.

تردد قناة الجزائر الأرضية



الترددمعامل الترميز  القمر الصناعي
11680أفقي 5/6النايل سات
12674أفقي 3/4قمر(NSS 7 (22.0W
11059بجودة عادية SD   أفقينايل سات Eutelsat 5
11680H 27500Nilesat 7°W
1267420250 HSES 22°W
12240H 30000AlcomSat 25°W
12160H 30000AlcomSat 25°W
12054H 27500AL Yah 52°E

 

قناة الجزائر الأرضية

استطاعت قناة الجزائر الأرضية  أن تتربع على عرش القنوات الرياضية في الوطن العربي بعد تمكنها من عرض مباريات بطولة كأس الأمم الأفريقية في السنوات الماضية الأمر الذي جعل الجميع ينتبه لها ولمه تقدمه بتقنيات الصوت والصورة العالية، والاستديوهات التحليلة المبهرة والشيقة للجماهير.

طريقة كسر شفرة قناة الجزائر الرياضية

بخصوص الأجهزة الصيني الشعبية معالج على all:

أقف على القناة واضغط من الريموت انفو Info ثم 1234 سيظهر سطر تدخيل الشفرة فتقوم باد خالها لتعمل مباشرة، ولها طريقة ثانية حيث قم بالدخول ل منيو ثم تقف على اللغة وتضغط 1234 أو 0000 وسوغ تظهر صفحة الشفرات، تدخل عليها ودخل الشفرة وفيه أنوع تدوس انفو ستجد سطر 16 رقم في أخر الصفحة ادخل عليه واكتب الشفرة غير كده جهازك محتاج سوفت توين بروتكول

طريقة وضع الشفرة لجهاز ترومان 270 أوبشن HD

  • قف على القناه المشفرة

  • اضغط من الريموت 8282

  • ستظهر قائمة الشفرات

  • ندخل التردد والشفرة

  • ثم OK

  • طريقة وضع الشفرة لجهاز اوبن سات 333.

  • Menu

  • Setting

  • Plugin MANAGE

  • Type: Patch , Status: On

  • قف على القناه المشفرة وتدخل 8282 سوف تظهر صفحة البيس اضغط إضافة أو تعديل الشفرة

  • اضغط 8899 لتفعيل الباتش



أحمد علاء محمد


    يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. سنفترض أنك موافق على ذلك ، ولكن يمكنك إلغاء الاشتراك إذا كنت ترغب في ذلك. قبولقراءة المزيد