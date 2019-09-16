اضبط إشارة تردد قناة الجزائر الأرضية 2019 Télévision Algérienne وتابع برامجها المميزة

احتلت تردد قناة الجزائر الأرضية 2019 Télévision Algérienne طفرة محركات البحث على موقع جوجل العالم، لاسيما في أوقات عرض المباريات للبطولات الهامة، بالإضافة إلى زيادة البحث عن البرامج التى تعرضتها على شاشتها نظرًا لاختيارها فريق إعداد وتقديم قوي لعرض المحتوى الرياضي بالأسلوب الشيق ودون انحياز لأي طرف، واستضافة نجوم الكرة في الوطن العربي وتقديم استديوهات تحليلية عقب كل مباراة.







وتعمل قناة الجزائر الأرضية من خلال كسر شفرة القناة على مختلف أجهزة الاستقبال عبر القمر الصناعي النايل سات، لذلك نوضح كل مايخص تردد قناة الجزائر الأرضية 2019 وفك الشفرة لتشغيلها.







برامج قناة الجزائرية الرياضية Télévision Algérienne

تتميز قناة الجزائرية الرياضية Télévision Algérienne بتقديم باقة متنوعة من البرامج النشرات لمتابعة الأحداث الرياضية الهامة، ومن أبرز برامجها الآتي:

دوري المحترفين.

برنامج مساء الثالثة.

في دائرة الضوء.

تقدر تربح.

فتاوى على الهواء.

صباح الخير يا جزائر.

ضيف الثالثة.

قرائيات.

الجزائر نت.

الأسبوع الرياضي.

ساعة رياضة.

تردد قناة الجزائر الأرضية







التردد معامل الترميز القمر الصناعي 11680 أفقي 5/6 النايل سات 12674 أفقي 3/4 قمر(NSS 7 (22.0W 11059 بجودة عادية SD أفقي نايل سات Eutelsat 5 11680 H 27500 Nilesat 7°W 12674 20250 H SES 22°W 12240 H 30000 AlcomSat 25°W 12160 H 30000 AlcomSat 25°W 12054 H 27500 AL Yah 52°E

قناة الجزائر الأرضية

استطاعت قناة الجزائر الأرضية أن تتربع على عرش القنوات الرياضية في الوطن العربي بعد تمكنها من عرض مباريات بطولة كأس الأمم الأفريقية في السنوات الماضية الأمر الذي جعل الجميع ينتبه لها ولمه تقدمه بتقنيات الصوت والصورة العالية، والاستديوهات التحليلة المبهرة والشيقة للجماهير.

طريقة كسر شفرة قناة الجزائر الرياضية

بخصوص الأجهزة الصيني الشعبية معالج على all:

أقف على القناة واضغط من الريموت انفو Info ثم 1234 سيظهر سطر تدخيل الشفرة فتقوم باد خالها لتعمل مباشرة، ولها طريقة ثانية حيث قم بالدخول ل منيو ثم تقف على اللغة وتضغط 1234 أو 0000 وسوغ تظهر صفحة الشفرات، تدخل عليها ودخل الشفرة وفيه أنوع تدوس انفو ستجد سطر 16 رقم في أخر الصفحة ادخل عليه واكتب الشفرة غير كده جهازك محتاج سوفت توين بروتكول

طريقة وضع الشفرة لجهاز ترومان 270 أوبشن HD

قف على القناه المشفرة

اضغط من الريموت 8282

ستظهر قائمة الشفرات

ندخل التردد والشفرة

ثم OK

طريقة وضع الشفرة لجهاز اوبن سات 333.

Menu

Setting

Plugin MANAGE

Type: Patch , Status: On

قف على القناه المشفرة وتدخل 8282 سوف تظهر صفحة البيس اضغط إضافة أو تعديل الشفرة

اضغط 8899 لتفعيل الباتش