اضبطها الان.. تردد قناة ثمانية على نايل سات وعرب سات لمتابعة نهائي كأس السوبر السعودي

أصبحت قناة ثمانية الرياضية محطة أساسية لعشاق الكرة السعودية، بعد إعلانها عن حصولها على حقوق النقل الحصري لمباريات كأس السوبر السعودي 2025 الذي يقام حاليا في هونغ كونغ، ومن أبرز المواجهات المنتظرة اللقاء المثير بين الأهلي والنصر في نهائي كأس السوبر السعودي الذي يمكن للجماهير متابعته بسهولة بعد ضبط القناة على أجهزة الاستقبال.

للمشاهدين في مصر والوطن العربي عبر القمر الصناعي نايل سات، يمكن استقبال القناة بجودة عالية من خلال البيانات التالية:

التردد: 12630

الاستقطاب: عمودي (V)

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 3/4

أما في منطقة الخليج العربي والدول التي تعتمد على القمر الصناعي عرب سات، والتردد الخاص بالقناة هو:

التردد: 11919

الاستقطاب: أفقي (H)

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 3/4

خطوات إضافة القناة على جهاز الاستقبال

عملية ضبط القناة لا تحتاج إلى خبرة تقنية، بل يمكن القيام بها بخطوات بسيطة: