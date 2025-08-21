تقنية

اضبطها الان.. تردد قناة ثمانية على نايل سات وعرب سات لمتابعة نهائي كأس السوبر السعودي

سيد أحمد عمر

أصبحت قناة ثمانية الرياضية محطة أساسية لعشاق الكرة السعودية، بعد إعلانها عن حصولها على حقوق النقل الحصري لمباريات كأس السوبر السعودي 2025 الذي يقام حاليا في هونغ كونغ، ومن أبرز المواجهات المنتظرة اللقاء المثير بين الأهلي والنصر في نهائي كأس السوبر السعودي الذي يمكن للجماهير متابعته بسهولة بعد ضبط القناة على أجهزة الاستقبال.

للمشاهدين في مصر والوطن العربي عبر القمر الصناعي نايل سات، يمكن استقبال القناة بجودة عالية من خلال البيانات التالية:

  • التردد: 12630
  • الاستقطاب: عمودي (V)
  • معدل الترميز: 27500
  • معامل تصحيح الخطأ: 3/4

أما في منطقة الخليج العربي والدول التي تعتمد على القمر الصناعي عرب سات، والتردد الخاص بالقناة هو:

  • التردد: 11919
  • الاستقطاب: أفقي (H)
  • معدل الترميز: 27500
  • معامل تصحيح الخطأ: 3/4

خطوات إضافة القناة على جهاز الاستقبال

عملية ضبط القناة لا تحتاج إلى خبرة تقنية، بل يمكن القيام بها بخطوات بسيطة:

  1. اضغط على زر Menu أو القائمة في جهاز التحكم.
  2. اختر التركيب Installation، ثم ادخل على البحث اليدوي Manual Tune.
  3. حدد القمر الصناعي نايل سات أو عرب سات.
  4. أدخل بيانات التردد ومعدل الترميز والاستقطاب كما ورد أعلاه.
  5. اضغط على بحث وانتظر حتى تكتمل العملية.
  6. وبمجرد الانتهاء، سوف تظهر قناة ثمانية الرياضية في قائمة قنواتك لتستمتع بمباريات السوبر السعودي بجودة عالية وصورة واضحة.

 

