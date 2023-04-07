إشحن الشدات للعبة ببجي مع تطبيق PUBG UC Cash للاندرويد

السعي الأساسي لكل عشاق لعبة ببجي هو الحصول على الشدات فهي العملة الخاصة باللعبة والتي يُمكن من خلالها الحصول على العناصر الأخرى مثل الأسلحة والسكنات وغيرها من الأدوات، ونظرًا لأهميتها الكبيرة فإن هناك عدة طرق تستطيعون من خلالها الحصول عليها لعل أبرزها هو شرائها من المواقع المُتخصصة في ذلك، ولكن بالطبع في حالة تواجد طريقة مجانية فهي بلا شك الأفضل، وهو ما سوف نحصل عليه من تطبيقات متواجدة على متجر جوجل بلاي للاندرويد ومنها تطبيق PUBG UC Cash.

مميزات التطبيق

يتميز هذا التطبيق الرائع بأنه مُتعدد المهام وهذا يُتيح لكم فرصة جيدة للقيام بـ شحن شدات ببجي مجانا حيث سوف يكون لديكم طرق عديدة للحصول على النقاط والتي سوف تقومون باستبدالها بالشدات، ومن تلك المهام مشاهدة الفيديوهات حيث أنكم بالتوجه إلى التبويب الخاص بها سوف تجدون كل فيديو أسفل منه عدد النقاط التي سوف تحصلون عليها بمشاهدته.

كذلك هناك العجلة الدوارة والتي يإدارتها سوف تحصلون كذلك على نقاط وفقًا لتوقعاتكم للرقم الذي سوف تقف عنده، هذا إلى جانب دعوة الأصدقاء من خلال رابط الإحالة الخاص بكم، وهناك كذلك قسم للهدايا في التطبيق وكلما كان دخولكم له أكبر كلما حصلتم على فرص أكثر للحصول على تلك الهدايا.

من مميزاته أيضًا هو الحصول على شحن شدات ببجي عن طريق الايدي حيث تضمنون وصولها لحساباتكم على اللعبة، وذلك بعد حصولكم على العدد الكافي من النقاط.

يُمكنكم تحميل هذا التطبيق المجاني من متجر جوجل بلاي للاندرويد من هنا وقد حصل على أكثر من 100 ألف عملية تحميل، ويتم تحديثه باستمرار وآخر مرة حصل فيها على تحديثات كانت في شهر مارس 2023 أي مُنذ شهر تقريبًا، حجمه فقط 13 ميجا بايت مما يجعله تطبيق مُناسب لكافة الهواتف الذكية وأيضًا لشبكات الانترنت الضعيفة، كما أنه يحتاج لكي يعمل بشكل جيد إلى نظام أندرويد إصدار 5 والأحدث منه، وعليكم الآن التوجه إلى الرابط السابق الإشارة له والبدء في تحميله ومن ثم تثبيته على جوالكم وتجربته في الحصول على شدات ببجي بشكل مجاني.