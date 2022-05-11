اشحن بطارية هاتفك بسرعة بهذه الخطوات البسيطة

بطارية الهاتف الذكي أصبحت من أهم مكوناته، نظراً للاعتماد الكبير عليها في تشغيل البرامج الكثيرة التي ارتبط بها مستخدمي الهواتف الذكية، ولذلك أصبح عمر البطارية وقدرتها على البقاء لفترات أطول من العوامل الهامة التي يتم وضعها في الاعتبار عند شراء هاتف ذكي، كذلك أصبح الوقت الذي تستغرقه البطارية للشحن هام جداً لجميع المستخدمين، وسنحاول في السطور التالية إلقاء الضوء على مجموعة من النصائح البسيطة التي تساعد على شحن بطارية هاتفك بسرعة.

نصائح هامة لشحن بطارية الهاتف بسرعة

النصائح التالية عرضها موقع howtogeek التقني لشحن بطارية الهاتف بشكل سريع، وهذه النصائح تتلخص فيما يلي:

1- اغلق الهاتف أثناء عملية الشحن

يعد إغلاق بطارية أثناء شحن البطارية من الأمور الهامة التي تساعد في شحن أسرع للبطارية، حيث أن استخدام الهاتف أثناء عملية الشحن يؤثر كثيرا على حجم الطاقة المهدرة بين التطبيقات المختلفة.

2- اشحن من خلال مصدر مباشر للكهرباء

الشحن عن طريق الكهرباء مباشرةً يساعد في تسريع عمليه الشحن، بينما الشحن من خلال الوصلات التي يتم توصيلها بمنافذ USB الموجود بالحاسب الآلي أو اللاب توب، يكون أبطأ بشكل ملحوظ.

3- اختيار كابل للشحن أصلي وسريع

كابل الشحن يعد من العوامل التي تؤثر على سرعة شحن البطارية، ولذلك يجب التأكد من استخدام كابل شحن أصلي سريع.

4- تجنب الشحن اللاسلكي لشحن أسرع

من المعروف أن شحن بطارية الهاتف المحمول بالطريقة اللاسلكية ليس بنفس الكفاءة التي يتم بها الشحن بالطريقة التقليدية عن طريق مكبس الكهرباء، ويرجع ذلك لفقدان كمية كبيرة من الطاقة أثناء عملية الشحن اللاسلكية.