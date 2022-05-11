اشحن بطارية هاتفك بسرعة بهذه الخطوات البسيطة

أحمد ياسين

بطارية الهاتف الذكي أصبحت من أهم مكوناته، نظراً للاعتماد الكبير عليها في تشغيل البرامج الكثيرة التي ارتبط بها مستخدمي الهواتف الذكية، ولذلك أصبح عمر البطارية وقدرتها على البقاء لفترات أطول من العوامل الهامة التي يتم وضعها في الاعتبار عند شراء هاتف ذكي، كذلك أصبح الوقت الذي تستغرقه البطارية للشحن هام جداً لجميع المستخدمين، وسنحاول في السطور التالية إلقاء الضوء على مجموعة من النصائح البسيطة التي تساعد على شحن بطارية هاتفك بسرعة.

اشحن بطارية هاتفك بسرعة بهذه الخطوات البسيطة 3 11/5/2022 - 12:24 م
المحتويات
نصائح هامة لشحن بطارية الهاتف بسرعة
1- اغلق الهاتف أثناء عملية الشحن
2- اشحن من خلال مصدر مباشر للكهرباء
3- اختيار كابل للشحن أصلي وسريع
4- تجنب الشحن اللاسلكي لشحن أسرع

نصائح هامة لشحن بطارية الهاتف بسرعة

النصائح التالية عرضها موقع  howtogeek التقني لشحن بطارية الهاتف بشكل سريع، وهذه النصائح تتلخص فيما يلي:

1- اغلق الهاتف أثناء عملية الشحن

نصائح للحفاظ على بطارية الهاتف الذكي أو الجهاز اللوحي

يعد إغلاق بطارية أثناء شحن البطارية من الأمور الهامة التي تساعد في شحن أسرع للبطارية، حيث أن استخدام الهاتف أثناء عملية الشحن يؤثر كثيرا على حجم الطاقة المهدرة بين التطبيقات المختلفة.

اشحن بطارية هاتفك بسرعة بهذه الخطوات البسيطة 1 11/5/2022 - 12:24 م

2- اشحن من خلال مصدر مباشر للكهرباء

الشحن عن طريق الكهرباء مباشرةً يساعد في تسريع عمليه الشحن، بينما الشحن من خلال الوصلات التي يتم توصيلها بمنافذ USB الموجود بالحاسب الآلي أو اللاب توب، يكون أبطأ بشكل ملحوظ.

3- اختيار كابل للشحن أصلي وسريع

كابل الشحن يعد من العوامل التي تؤثر على سرعة شحن البطارية، ولذلك يجب التأكد من استخدام كابل شحن أصلي سريع.

اشحن بطارية هاتفك بسرعة بهذه الخطوات البسيطة 2 11/5/2022 - 12:24 م

4- تجنب الشحن اللاسلكي لشحن أسرع

من المعروف أن شحن بطارية الهاتف المحمول بالطريقة اللاسلكية ليس بنفس الكفاءة التي يتم بها الشحن بالطريقة التقليدية عن طريق مكبس الكهرباء، ويرجع ذلك لفقدان كمية كبيرة من الطاقة أثناء عملية الشحن اللاسلكية.

Avatar of أحمد ياسين
أحمد ياسين

محاسب مصرى مهتم بالكتابة الصحفية والمقالات البحثية والتاريخية، اعشق القراءة والسفر وابحث عن الابداع والتميز دائما.


اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني، وهو غير مطلوب للتعليق لكن يوفر لك وسيلة للتنبيه في حال قيام شخص بالرد على تعليقك.

تعليق 1
  1. غير معروف يقول

    ؟👌

    الرد