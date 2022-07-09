إذا كنت تبحث عن اسهل موقع لفتح المواقع المحجوبة وبدون تعقيد ولمختلف الأجهزة سواء الأندرويد أو أجهزة الكمبيوتر، فأنت معنا في المكان الصحيح، حيث سنعرفكم اليوم على واحدًا من اسهل المواقع التي ستساعدكم على فتح المواقع المحجوبة، حيث يعاني البعض من صعوبة فتح المواقع المفضلة والرائعة ومع رغبتنا بزيارة هذا الموقع فنجد أمامنا حاجز يخبرنا بحظره أو حجبه عن منطقتك، حيث يوجد العديد من المواقع التي تتيح وتوفر خدماتها في مواقع جغرافية محددة وإذا كنت في بلد لا تجيز لك ذلك فأنت في هذه الحالة بلا حيلة وليس لك ملجأ سوى الاستعانة بموقع يساعدك على الولوج لتلك المواقع.

اسهل موقع لفتح المواقع المحجوبة

لحسن حظنا أنه يوجد الكثير من برامج ال VPN والتي تتيح لنا فتح المواقع المحظورة، حيث تتعمد تنصيب برنامج VPN على جهازك الأندرويد أو الأيفون الخاص بك وتمتع معه بأكبر مساحة من الحرية في تصفح مواقع الويب بلا حدود، ومن أفضل برامج ال VPN المجانية للأندرويد والتي تتيح لك فتح كافة المواقع المحظورة بمجرد تثبيتها على جهازك هو موقع بروكسي سايت Proxy Site اسهل موقع لفتح المواقع المحجوبة بدون الحاجة لأي برامج.

موقع Proxy site اسهل موقع لفتح المواقع المحجوبة

موقع Proxy site بروكسي سايت جدًا موقع مميز وسهل الاستخدام، ولا يتطلب منه فتح حساب فقط مجرد الدخول مباشرة على الموقع يكفي.

ثم كتابة اسم الموقع المحظور والذي تريد زيارته.

الضغط على زر Go ليفتح أمامك أي موقع محجوب وترغب في تصفحه.

الموقع يتيح لك حرية الاختيار بين عدة خوادم سيرفر servers للإتصال بها ومعظمها متواجد في أوروبا وأمريكا.

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مزايا موقع Proxy site اسهل موقع لفتح المواقع المحجوب

الموقع يدعم الوصول لأي مقاطع الفيديوهات على منصة YouTube والتي لا تكون مدعومة في منطقتك.

يستطيع استعمال مواقع التواصل الاجتماعي على هذا الموقع بشكل طبيعي.

يمكنك إنشاء عدة حسابات جديدة ومن دول مختلفة.

يقدم خدمة VPN والتي تعتبر من أفضل خدمات الوصول للمواقع المحظورة مع إمكانية تشفير تلك البيانات.

إتاحة 18 سيرفر بروكسي أوربي تم توزيعهم على عدة دول مثل ألمانيا وفرنسا والمملكة المتحدة وغيرها من الدول الأوربية.

إتاحة 17 سيرفر أمريكي تم توزيعهم على الولايات المتحدة الأمريكية.

يتميز موقع بروكسي سايت بسرعة استجابة الخوادم الخاصة بالموقع كبيرة.

يتميز بسرعة الإنترنت الخاصة بها.

يُستخدم البروكسي في إخفاء هويتك على الإنترنت عبر تغيير ال IP الخاص بك.

تستطيع استخدام البروكسي كجدار ناري لصد الهجمات التخريبية والحفاظ على أمنك وخصوصيتك.

عيوب موقع Proxy site اسهل موقع لفتح المواقع المحجوبة