يبحث الكثيرون من مستخدمي الانترنت عن اسهل برنامج لفتح المواقع المحجوبة حيث أنه في كثير من الأحيان وأثناء التصفح بحثًا عن معلومات معينة وما أن نجد ضالتنا المنشودة في أحد المواقع من خلال العنوان الظاهر لنا في محرك البحث إلا أننا بعد الضغط عليه نجده محظور في منطقتنا، ولكننا أتينا لكم بالحل فمن خلال مقال اليوم سنقدم لكم أفضل 3 برامج VPN لفتح المواقع المحظورة سواء للأندرويد أو الأيفون لعام 2022 وهي البرامج التي نالت استحسان العديد من المستخدمين وخاصة العرب، الآن يمكنك فتح المواقع المحجوبة سواء على الأجهزة التي تعمل بنظام أندرويد أو أيفون عبر إستخدام البرامج التي سنقوم بعرضها لكم.

اسهل برنامج لفتح المواقع المحجوبة

سنتحدث الآن عن أفضل 3 برامج تقوم بفتح المواقع المحجوبة للأندرويد والأيفون، وهي عبارة عن بعض الشبكات الإفتراضية التي تستطيع من خلالها الدخول على المواقع المحجوبة، كما أنها تتيح للمستخدم أكبر قدر من الخصوصية والأمان خلال عمليات التصفح ومن أهم وأسهل هذه البرامج كانت :-

أولاً :- برنامج kaspersky VPN secure connection اسهل برنامج لفتح المواقع المحجوبة

برنامج Kaspersky vpn هو عبارة عن برنامج يعمل على أنظمة الأندرويد.

يعمل على فتح المواقع المحظورة وبنسخة مجانية.

يقوم بمنح المستخدم 6 جيجا بايت من البيانات بشكل شهري.

يُعد البرنامج أفضل البرامج المُخصصة لأنظمة الأندرويد والسبب هو حجم البيانات الكبير الذي يمكن الإستفادة منه بشكل مجاني.

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مزايا برنامج Kaspersky vpn Secure connection

يُعد البرنامج من البرامج المذهلة المتخصصة في فتح المواقع المحظورة كما أنه سهل الإستخدام.

يتيح لك البرنامج العديد من الخدمات في الكثير من الدول، وعند اختيار النسخة المجانية فلن تتمكن من الإختيار بين هذه الدول بل البرنامج هو من سيقوم بالإختيار لك بطريقة عشوائية.

ثانيًا: برنامج Tunnel Bear اسهل برنامج لفتح المواقع المحجوبة

يُعد برنامج Tunnel Bear من أسهل البرامج التي تُستخدم في فتح المواقع المحظورة سواء على أجهزة الأندرويد والكمبيوتر وأيضًا الأجهزة التي تعمل بنظام الأيفون.

البرنامج تابع لشركة MCAFEE حيث يمنح البرنامج 500 ميجا بايت بشكل شهري للمستخدم.

منح حجم هائل من البيانات كهدية عند التغريد على منصة تويتر أو في حالة دعوة أصدقائك للإشتراك في هذه الخدمة.

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مزايا برنامج Tunnel Bear

البرنامج له واجهة سهلة الإستخدام، فهو لا يحتاج لتقديم بيانات البطاقة الإئتمانية لفتح المواقع المحجوبة.

حرية الإختيار بين العديد من السيرفرات المتوفرة في نحو 23 دولة في العالم مثل الهند، استراليا، ألمانيا وغيرها الكثير من الدول.

حجم هائل من البيانات حوالي 500 ميجا بايت شهريًا بشكل مجاني.

يتيح البرنامج الحماية والسرية للموقع الجغرافي الخاص بالمستخدم.

ثالثًا:- برنامج Turbo vpn اسهل برنامج لفتح المواقع المحجوبة

يعتبر برنامج Turbo vpn من أفضل البرامج التي تعمل على أنظمة الأندرويد والأيفون.

سرعة شديدة مع إمكانية الدخول للعديد من المواقع المحجوبة مثل سناب شات وتليجرام.

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مزايا برنامج Turbo vpn