استمتع بميزة القراءة بصوت عالٍ في ChatGPT – دليلك الشامل للتفاعل والاستخدام

قدمت مؤخرًا OpenAI ميزة جديدة مثيرة على منصة ChatGPT الخاصة بها، وهي ميزة القراءة بصوت عالٍ، تتيح هذه الميزة للمستخدمين قراءة الردود بصوت مسموع بدلاً من قراءتها على الشاشة، ويمكن الوصول إلى هذه الميزة عبر إصدار الويب من ChatGPT وتطبيقاته على منصات iOS وAndroid.

ميزة القراءة بصوت عال في ChatGPT - مصدر الصورة: كانفا

ما هي ميزة القراءة بصوت عالٍ “Reading Aloud” فى ChatGPT؟

ميزة القراءة بصوت عالٍ في ChatGPT تم تطويرها لتوفير تجربة تفاعلية متميزة للمستخدمين الذين يفضلون التنقل أو التفاعل بالصوت، تتميز هذه الميزة بقدرتها على التحدث بـ 37 لغة مختلفة وباستخدام آلية كشف تلقائي لتحديد لغة النص المقروء، بالإضافة إلى ذلك، فهي متوافقة مع طرازي GPT-4 وGPT-3.5، مما يبرز التزام OpenAI بتقديم حلول تقنية متطورة تتخطى حدود اللغة والتكنولوجيا.

هذا الابتكار يبرز تفوق OpenAI في جعل ChatGPT متوافقًا مع مختلف أوضاع التفاعل، وبفضل القراءة الصوتية الفعالة، يستطيع ChatGPT الآن التواصل مع المستخدمين بأصوات ولغات متنوعة، مما يعكس انفتاحًا على التطور مع التطوير المستمر، ويأتي هذا التحديث في وقت مناسب إذ تسعى شركات أخرى لتحسين وتطوير ميزات مماثلة، مما يظهر تحولًا تكنولوجيًا حيث تصبح روبوتات الدردشة المعتمدة على الذكاء الاصطناعي أكثر مرونة وفاعلية في التواصل مع المستخدمين.

كيفية الوصول إلى ميزة القراءة بصوت عالٍ على ChatGPT؟

يسهل الوصول إلى ميزة القراءة بصوت عالٍ للمستخدمين عبر مجموعة متنوعة من الأجهزة.

في تطبيقات الهواتف المحمولة، يمكن للمستخدمين تنشيط مشغل القراءة الصوتية عن طريق لمس النص المراد قراءته بلمسة طويلة، مما يتيح لهم التحكم في خيارات التشغيل مثل التشغيل والإيقاف المؤقت والإعادة.

وفي إصدار الويب، يمكن للمستخدمين الوصول إلى ميزة القراءة بصوت عالٍ عبر أيقونة مكبر الصوت الموجودة أسفل النص، والتي تعمل كإشارة مرئية تبين توفر الميزة.

إضافة ميزة القراءة بصوت عالٍ تمثل قفزة كبيرة لأنظمة الدردشة المدعمة بالذكاء الاصطناعي، حيث تتيح قراءة الردود وفهم اللغات المختلفة، ومن المتوقع أن تغير هذه الميزة طريقة استخدام الأشخاص لـ ChatGPT، مما يجعلها أكثر تنوعًا وتأثيرًا، وربما تضع معيارًا جديدًا لأنظمة الدردشة المعتمدة على الذكاء الاصطناعي في جميع أنحاء العالم.