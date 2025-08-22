“استقبل” تردد قناة on sport hd نايل سات وعربسات الناقلة للدوري المصري

تعد قناة on sport الناقلة للدوري المصري، واحدة من أشهر القنوات الرياضية المجانية على النايل سات، وفي تلك المقالة سنوفر لكم تردد القناة على عربسات ونايل سات، حيث أنها القناة الوحيدة التي ستتمكنوا من خلالها من مشاهدة مباريات الدوري المصري على الهواء مباشرة، كما تنقل القناة العديد من البطولات المحلية الأخري والمباريات الخاصة بمنتخب مصر في تصفيات كاس العالم، وتعرض العديد من البطولات في الألعاب الأخرى، لا سيما ألعاب الصالات مثل كرة السلة والطائرة وكرة اليد.

تردد قناة اون سبورت نايل سات

بدأت قنوات أون سبورت البث فضائياً منذ أكثر من تسع سنوات، واختلف أسم القناة أكثر من مرة وتغير الشعار الخاص بها، ويمكنكم استقبال تردد القناة عبر القمر الصناعي نايل سات من خلال التردد التالي:-

تردد القناة:- 11861.

معدل الترميز:- 27500.

معامل تصحيح الخطأ:- 5/6.

معامل الاستقطاب:- عمودي.

الجودة التابعة للقناة:- HD.

كيفية استقبال القناة على عربسات

وتبث القناة أيضاً عبر القمر العربي عرب سات، حيث تعد من القنوات المصرية القليلة التي تبث على القمر العربي عرب سات، وبالإمكان استقبال تردد القناة عبر القيم التالية.

التردد:- 12379.

معامل تصحيح الخطأ:- 5/6.

معدل الترميز:- 27500.

معامل الاستقطاب:- أفقي.

الجودة:- HD.

البطولات المنقولة على القناة

وتنقل القناة العديد من البطولات على شاشتها، حيث تملك القناة حقوق البطولات التالية:-

الدوري المصري الممتاز.

كاس مصر.

كاس الرابطة المصرية.

السوبر المصري.

مباريات المنتخب المصري في تصفيات كاس العالم 2026.

المباريات الودية للمنتخب المصري.

مباريات الأندية المصرية في البطولات الأفريقية قبل مرحلة المجموعات.

دوري السوبر لكرة السلة المصري.

وتعرض القناة عدد من البطولات المحلية في الألعاب الفردية والمباريات الهامة في بطولات الدوري والكأس لألعاب الصالات، كما تقدم فقرات متخصصة لتلك الألعاب.

أهم برامج قناة أون سبورت

يعد سيف زاهر الوجه الأبرز لقناة أون سبورت منذ رحيل أحمد شوبير عنها، وهناك العديد من البرامج التي يتناوب سيف وزملاءه على تقديمها على شاشة القناة ولعل أبرز تلك البرامج هي.