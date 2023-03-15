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استقبل تردد قناة bein sport قناة بين سبورت المفتوحة لمشاهدة مباراة ليفربول وريال مدريد اليوم

مصطفى شاهين

تنطلق مباراة ليفربول وريال مدريد في دوري أبطال أوروبا اليوم الأربعاء، لتكون قناة بي ان سبورت هي من بين القنوات التي تقوم على إذاعة هذه المباراة، ويمكن الحصول على ترددها وفقًا لما نوضحه لكم في السطور التالية.

تردد قناة بين سبورت

تردد قناة beIN sports

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وجاء تردد قناة beIN sports على النايل سات وفقًا لما يلي:-

  • القمر الصناعي: النايل سات.
  • التردد: 12604.
  • الاستقطاب: أفقي.
  • معامل الترميز: تصحيح الخطأ: 27500.

تردد قناة بي ان سبورتس ماكس 2

ومن أجل متابعة قناة بي ان سبورتس ماكس عليك اتباع التالي:-

  • القمر الصناعي: عرب سات.
  • التردد: 11013.
  • الاستقطاب: أفقي.
  • الترميز: 27500.
  • تصحيح الخطأ: ⅔.

طريقة استقبال تردد قناة بي ان سبورتس على التلفاز

حتى تتمكن من استقبال تردد قناة beIN sports عليك اتباع الخطوات الأتيه:-

  • في البداية عليك استخدام الريموت.
  • ثم يتم الضغط على قائمة الإعدادات.
  • بعدها القيام بالضغط على زر “قائمة الترددات”.
  • بعد ذلك يتم النقر على الزر الأحمر من الريمون.
  • وعليه يتم إدخال التردد ومعامل تصحيح الخطأ ومعدل الترميز.
  • وفي النهاية يتم نزول القناة بنجاح.
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مصطفى شاهين

مقدم برنامج "فكرة لبكرة" على قناة الحدث اليوم، عملت صحفي بقسم الاقتصاد في جريدة الوفد، وأكتب في العديد من المواقع الإلكترونية بمختلف المجالات المتنوعة.


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