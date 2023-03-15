استقبل تردد قناة bein sport قناة بين سبورت المفتوحة لمشاهدة مباراة ليفربول وريال مدريد اليوم

تنطلق مباراة ليفربول وريال مدريد في دوري أبطال أوروبا اليوم الأربعاء، لتكون قناة بي ان سبورت هي من بين القنوات التي تقوم على إذاعة هذه المباراة، ويمكن الحصول على ترددها وفقًا لما نوضحه لكم في السطور التالية.

تردد قناة beIN sports

وجاء تردد قناة beIN sports على النايل سات وفقًا لما يلي:-

القمر الصناعي: النايل سات.

التردد: 12604.

الاستقطاب: أفقي.

معامل الترميز: تصحيح الخطأ: 27500.

تردد قناة بي ان سبورتس ماكس 2

ومن أجل متابعة قناة بي ان سبورتس ماكس عليك اتباع التالي:-

القمر الصناعي: عرب سات.

التردد: 11013.

الاستقطاب: أفقي.

الترميز: 27500.

تصحيح الخطأ: ⅔.

طريقة استقبال تردد قناة بي ان سبورتس على التلفاز

حتى تتمكن من استقبال تردد قناة beIN sports عليك اتباع الخطوات الأتيه:-