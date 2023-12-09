استقبل تردد قناة كراميش الجديد 2023 على نايل سات بنقرة زر واحدة، مع بداية العام الجديد 2023، سوف نلاحظ تغيير في ترددات الكثير من القنوات، بما في ذلك قناة كراميش، التي تعد من أشهر القنوات العربية الموجهة للأطفال، ونظرًا لأهمية هذه القناة لدى الكثير من الأسر العربية، فقد أعددنا هذا المقال لتوضيح طريقة استقبال تردد قناة كراميش الجديد 2023 على القمر الصناعي نايل سات.

استقبل تردد قناة كراميش الجديد 2024 على نايل سات بنقرة زر واحدة

تردد قناة كراميش الجديد 2023

يمكن استقبال تردد قناة كراميش الجديد 2024 على القمر الصناعي نايل سات من خلال إدخال البيانات التالية:

التردد: 11430.

الاستقطاب: عمودي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: تلقائي

خطوات استقبال تردد قناة كراميش الجديد

لكي تتمكن من تنزيل تردد قناة كراميش على القمر الصناعي نايل سات من خلال إدخال البيانات التالية، وذلك بعد إدخال البيانات الخاصة بالتردد الجديد لقناة كراميش، قم باتباع الخطوات التالية:

اضغط على زر “القائمة” (Menu) على جهاز التحكم.

اختر خيار “التركيب” (Installation).

اختر خيار “ضبط الهوائي” (Antenna Settings).

اختر القمر الصناعي “نايل سات” (Nilesat).

اختر خيار “التردد” (Frequency).

اضغط على زر “إضافة” (Add) لإضافة التردد الجديد.

أدخل البيانات الخاصة بالتردد الجديد (التردد، الاستقطاب، معدل الترميز، معامل تصحيح الخطأ).

اضغط على زر “بحث” (Search).

اختر خيار “نعم” (Yes) عند ظهور رسالة “هل تريد البحث عن القنوات غير المشفرة فقط؟”.

بعد الانتهاء من هذه الخطوات، سيقوم جهاز الاستقبال بالبحث عن القنوات التي تبث على هذا التردد، بما في ذلك قناة كراميش.

تنزيل قنوات الأطفال على النايل سات 2023

يُرجى التأكد من أن جهاز الاستقبال الخاص بك متصل بإشارة قوية من القمر الصناعي نايل سات، إذا لم تظهر قناة كراميش بعد إجراء البحث، فيمكنك تكرار الخطوات السابقة، يمكن أيضًا استقبال تردد قناة كراميش الجديد من خلال أحد مواقع البحث عن الترددات عبر الإنترنت.

تُعد قناة كراميش من أهم القنوات العربية الموجهة للأطفال، حيث تقدم مجموعة متنوعة من البرامج الترفيهية والتعليمية للأطفال من مختلف الأعمار، وتضم القناة مجموعة كبيرة من الشخصيات الكرتونية المحبوبة لدى الأطفال، مثل “كراميش”، “أمونة”، “نونو”، “الليمون”، وغيرها، وتحرص قناة كراميش على تقديم محتوى هادف ومفيد للأطفال، يساعدهم على النمو والتعلم بطريقة ممتعة، كما تحرص القناة على الالتزام بالقيم العربية الأصيلة في برامجها.