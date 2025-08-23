“استقبل” تردد قناة ثمانية الرياضية على نايل سات 2025 الناقلة للسوبر السعودي

ينطلق تردد قناة ثمانية الجديدة hd بالتزامن مع انطلاق الموسم الكروي في المملكة السعودية 2025/2026، وذلك بعد إعلان الاتحاد السعودي لكرة القدم عن حصول شركة ثمانية على حقوق نقل البطولات المحلية في البلاد لخمس مواسم قادمة، وكشفت الشركة عن تفاصيل النقل التلفزيوني من خلال مجموعة من القنوات تحمل نفس الاسم، يتم بثها عبر القمرين نايل سات وعرب سات.

وبدأت قنوات ثمانية في البث الرسمي لها عبر الترددات المجانية الخاصة بها منذ الخامس من أغسطس الحالي، بعدما وفرت ترددات بجودة hd على النايل سات، إذ سيكون مالكو القمر المصري لأول مرة منذ سنوات على موعد مع متابعة مباريات دوري روشن للمحترفين عبر التردد التالي:

القمر تردد القناة معدل الترميز نايل سات 12360 عمودي (V) 27500 – 3/4

البطولات المنقولة على القناة

وبموجب الاتفاق الموقع بين الاتحاد السعودي لكرة القدم، وشركة ثمانية للنشر والتوزيع، حصل الطرف الأخير على حقوق نقل عدد من البطولات المحلية حصرياً حول العالم، ومن أهم تلك المسابقات:-

السوبر السعودي

الدوري السعودي

كأس الملك

دوري يلو

تردد القناة على عرب سات

هذا ووفرت قنوات ثمانية تردد خاص بالباقة على القمر الاصطناعي عرب سات، يمكن عدد كبير من المشاهدين من متابعة أحداث كرة القدم السعودية على مدار الأسبوع، وإليكم التردد الخاص بالقنوات:

التردد: 11919

الاستقطاب: أفقي (H)

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

وبدأت قنوات ثمانية في نقل أحداث بطولة السوبر السعودي بشكل حصري، والتي انطلقت يوم التاسع عشر من أغسطس الحالي وتستمر حتى السبت 23 من الشهر ذاته، حيث تختتم بلقاء نهائي يجمع بين النصر وأهلي جدة في هونج كونج، لتحديد هوية البطل، في الوقت الذي تستعد فيه لانطلاق مباريات دوري روشن لمحترفين بعد أسبوع الآن، تحديداً يوم الخميس 28 من شهر أغسطس/آب الحالي.

خطوات تنزيل الترددات على الرسيفر

بات بإمكان متابعي كرة القدم السعودية متابعة أهم المباريات عبر ضبط تردد قنوات ثمانية الفضائية يدوياً على الرسيفر الخاص بهم من خلال الخطوات التالية: