استقبل تردد قناة اون تايم سبورت ontime sports 2021 الجديد على نايل سات

تم تجهيز تردد قناة اون تايم سبورت الجديد بعد إلاندماج مع تايم سبورت لتصبح بإسمها الحالي on time sport، ويمكن ضبط التردد الجديد الخاص بالقناة عن طريق ادخالة بشكل صحيح في جهاز الإستقبال وتحديداً في اعدادات لوحة التحكم، ثم عمل حفظ، تعتبر قناة اون تايم سبورت HD واحدة من افضل قنوات الرياضة في مصر وافريقيا، وهي الناقلة للعديد من البطولات الرياضية التي تبثها كالدوري المصري الممتاز بالإضافة لدوري ابطال افريقيا، ومعنية القناة بتداول اخبار الرياضة وتطورات الاندية صفقات انتقال اللاعبين في المواسم الصيفية، كما لها بروز بشكل اساسي في تسليط الضوء على كل القضايا الكروية في مصر او الدولية منها.

القناة اون تايم سبورت 1 و2 و3 تعمل في بث مفتوح على مدار 24 ساعة، لربط الناس بالاحداث الكروية والنشاطات ذات الصلة، وهي قناة رياضية مفكوكة رموزها، وتملكها شركة إعلام المصريين.

تردد قنوات اون تايم سبورت 2021 الجديد على نايل سات

يمكنكم ضبط جهاز الرسيفر على تردد اون تايم سبورت التالي، لإستقبالها على ساتل Eutelsat 7 West A القريب من مدار نايل سات، بإستقطاب التردد أدناه.

القمر التردد القطبية معدل ترميز-FEC إسم القناة نايل سات 10853 أفقي H 27500- 5/6 اون تايم سبوت نايل سات 12303 أفقي H 27500- 5/6 On Time Sport 3

تردد قناة اون تايم سبورت

من خلال التردد الجديد كما تشاهده في الجدول أدناه، يمكنك اعادة ضبط واستقبال بث القناة ontime sports بدقة sd العادية، او بجودة hd عالية الجودة.