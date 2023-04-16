“استقبل” تردد قناة أون تايم سبورت الجديد الناقلة مباراة الأهلي وسموحة والزمالك والمقاولون

قناة أون تايم سبورت من أهم القنوات الرياضية العربية من حيث المشاهدة، فهي الناقل الحصري لجميع الفاعليات الرياضية التي تقام في مصر، وأهم تلك الفاعليات هي مباريات الدوري المصري الممتاز، لذا فأنه يتم البحث عن ترددها عبر محرك البحث الرئيسي جوجل، تنقل القناة مباراتين هامتين في الأسبوع 26 من الدوري مباراة الأهلي ضد سموحة، والتي تأتي قبل أن يتفرغ المارد الأحمر لمواجهتي الدور ربع النهائي ببطولة دوري أبطال أفريقيا أمام فريق الرجاء البيضاوي المغربي.

واللقاء الثاني الذي تنقله القناة هو مباراة الزمالك ضد المقاولون العرب في نفس توقيت لقاء الأهلي وسموحة، وتقدم القناة أستوديو تحليلي قبل المباريات يضم نخبة ممتازة من أهم المحللين الرياضيين في مصر لتحليل اللقاءات، القنوات الآن تبث بتقنية HD عالية الجودة، بعد أن كانت تبث في بدايتها بالتقنية العادية SD لتواكب التطور المذهل في النقل الرقمي في العالم، وفيما يلي تردد قنوات أون تايم سبورت ونبذة عن نشأة القنوات.

نبذة مختصرة عن قنوات أون

بدأ القنوات تحت مسمى أون سبورت عام 2008 وتحديداً 2008/10/06، وكان يمتلكها رجل الأعمال المصري نجيب ساويرس ورجل الأعمال التونسي طارق بن عمار، وبداية من عام 2016 تم بيع القنوات لرجل الأعمال أحمد أبوهشيمة، الذي أحدث ثورة كبيرة في القنوات من حيث التطوير وتحديث شامل في خريطة القناة والأجهزة الخاصة بالبث الرقمي، وحصلت في السنة التالية 2017 على حقوق بث مباراة السوبر الإسباني بين برشلونة وريال مدريد، والذي كان حكر على قنوات بي إن سبورت ،مما جعل القنوات محل بحث في جميع الدول العربية عشاق الكرة الإسبانية، ومنذ عام 2020 تم تغير اسم القنوات من أون سبورت إلي قنوات أون تايم سبورت.

تردد قناة أون تايم سبورت

لمتابعة الكرة المصرية عليكم أستقطاب تردد القناة على القمر الصناعي نايل سات 101 عبر إدخال التردد التالي.

القناة أون تايم سبورت القمر الصناعي نايل سات التردد 11861 الاستقطاب عمودي V الترميز 27500

موعد مباريات الدوري المصري الممتاز القادمة

الأهلي ضد سموحة : 2023/04/17 الساعة 21.15 بتوقيت القاهرة.

الزمالك ضد المقاولون العرب : 2023/04/17 الساعة 21.15 بتوقيت مدينة القاهرة، 22.15 بتوقيت مكة.

أهم الفاعليات التي تنقلها القنوات اليوم

إليكم أحداث اليوم على قنوات أون تايم سبورتس..#ONTime_Sports pic.twitter.com/S3aAFD2zOw — OnTime Sports (@ONTimeSports) April 15, 2023

أهم الحقوق الحصرية للقنوات

مباريات الدوري المصري الممتاز. مباريات كأس مصر وبطولة السوبر المصري. جميع المنافسات في الألعاب الفردية والجماعية في مصر. مباريات منتخب مصر الأول والأولمبي الودية الدولية التي تلعب داخل مصر. مباريات الأندية المصرية في البطولات الأفريقية في الأدوار التمهيدية التي تقام في مصر.

برامج قنوات أون تايم سبورت

برنامج ملعب أون تايم الذي يقدمه كلاً من أحمد شوبير وسيف زاهر بالتناوب.

استاد مصر وهو برنامج يسبق مباريات الدوري والكأس ويقوم بتحليل المباريات ويضم العديد من الخبراء.

برنامج جمهور الثالثة الذي يقدمه الإعلامي الشاب إبراهيم فايق.

برنامج مساء أون الذي يقدمه جنرال الإعلام الكابتين مدحت شلبي.

برنامج 60 دقيقة الذي تقدمه المذيعة المتألقة شيماء صابر.

برنامج أخبار أون الذي تقدمة المذيعة فرح علي.

"عاجباني أفكار كولر".. عمر عبد الله يوضح كيف تفوق الأهلي على فاركو بثلاثية اليوم 🔥🔥#جمهور_التالتة pic.twitter.com/SFO5SMKHbP — OnTime Sports (@ONTimeSports) April 15, 2023

مميزات القنوات